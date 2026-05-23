Concluziile ministerialei NATO din Suedia: Negocierile de pace pentru Ucraina sunt suspendate oficial, Rutte anunță consens pe solicitările SUA, Zelenski va fi la summitul din iulie al Alianței

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat vineri că eforturile trilaterale cu Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului au fost suspendate, întrucât Washingtonul nu vede, deocamdată, rostul continuării unor întâlniri care nu dau rezultate, potrivit agențiilor internaționale de presă.

„Ne-am implicat pentru că am fost singurii cu care atât rușii, cât și ucrainenii au fost dispuși să vorbească. Așa că ne-am implicat. Din păcate, (negocierile) nu au dat rezultate. Asta e situația”, a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio, într-o conferință de presă la finalul reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor NATO din Suedia.

De asemenea, Rubio a calificat drept false zvonurile potrivit cărora Washingtonul ar fi presat Ucraina să adopte o anumită poziție în cadrul negocierilor.

„Dacă vedem o oportunitate de a ne întâlni și de a avea discuții productive, nu contraproductive, și să avem rezultate atunci suntem pregătiți să jucăm acel rol. Acum nu există asemenea discuții, dar sperăm ca acest lucru să se schimbe pentru că acel război nu se poate încheia decât printr-o înțelegere negociată. Nu se va încheia cu o victorie militară a unei părți sau alteia. Dacă putem juca un rol în a ajunge acolo, președintele (Trump) e foarte interesat de asta. În ultimele luni a existat acest sentiment că nu s-a înregistrat mult succes”, a spus Rubio.

Rubio: Nu suntem interesați să ne lăsăm antrenați într-un ciclu nesfârșit de negocieri care nu duc nicăieri

Rubio a adăugat că Washingtonul va reveni la negocieri doar dacă dinamica se schimbă și a menționat: „Dacă altcineva vrea să preia asta, ar trebui – sunt invitații mei. Dar nu pare să existe cineva în lume care să facă asta.”

„Nici nu suntem interesați să ne lăsăm antrenați într-un ciclu nesfârșit de negocieri care nu duc nicăieri”, a spus el, reiterând că SUA sunt gata să reia dialogul, dacă va apărea posibilitatea unor negocieri „constructive și productive”.

Negocierile de pace dintre SUA, pe de o parte, și Ucraina și aliații europeni ai Kievului s-au încheiat în final de 2025 cu o înțelegere pe 90-95% din textul unui eventual acord de pace, redactat apoi în ianuarie 2026, la Paris. Pe de altă parte, rușii au continuat să insiste ca Ucraina să renunțe la teritorii din Donețk pe care forțele militare ruse nu le-au cucerit fizic.

Discuțiile de pace între Rusia și Ucraina au fost mediate de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner și de negociatorul special al președintelui Steve Witkoff. Partea rusă a început să se orienteze în prezent către Bruxelles ca nou partener de negociere, președintele rus Vladimir Putin înaintând posibilitatea unui negociator special al Europei după blocajul din negocierile cu SUA și după ce Ucraina a început să lovească mai puternic și mai adânc în interiorul Rusiei.

În cadrul conferinței sale de la finalul ministerialei NATO, Rubio a lăudat și integrarea Finlandei și Suediei în NATO, ministrul de externe al SUA afirmând că „Suedia a fost o completare incredibilă pentru NATO”.

„A făcut alianța mult mai puternică. Suedia are o bază industrială de apărare matură pe care a adus-o acum în NATO, deci capacitatea de a lucra împreună pe avioane este extraordinară”, a mai afirmat Marco Rubio.

Șeful NATO spune că europenii vor satisface solicitările SUA privind cheltuielile de apărare – „E important ca SUA să-şi reorienteze prezenţa în timp, într-un mod structurat, către Asia”

La rândul său, la finalul ministerialei NATO, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că angajamentul aliaților față de articolul 5 din Tratatul Alianței este de neclintit.

Ministeriala NATO, desfășurată în Suedia, are rolul de a pregăti summitul NATO din 7-8 iulie de la Ankara, discuțiile fiind axate și pe Flancul Estic şi pe nevoia unei industrii de apărare transatlantice solide, cât și pe presiunea pe Rusia, pe care țările europene vor să o intensifice.

„”Ştiu că unii au pus la îndoială acea legătură (transatlantică) şi poate chiar hotărârea acestei alianţe de a rămâne unită în faţa unui adversar, aşa că permiteţi-mi să fiu foarte clar: hotărârea şi capacitatea noastră de a apăra fiecare aliat sunt absolute. Dacă cineva ar fi atât de nebun încât să ne atace, răspunsul ar fi devastator”, a dat asigurări şeful NATO, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, el a menţionat şi problema de a face NATO „nu doar mai puternică, ci şi mai echitabilă”, ceea ce este o formulare diplomatică pentru ca Europa să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

El a subliniat importanţa investiţiilor în apărare, în „dezvoltarea capacităţilor de care este nevoie” şi în continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Creşterea cheltuielilor pentru apărare este un lucru important, pe măsură ce statele membre se îndreaptă treptat către obiectivul de 5% din PIB convenit anul trecut la Haga, dar „nu este un scop în sine”, a punctat Rutte.

Întrebat despre posibile reduceri suplimentare ale efectivelor militare americane din Europa – eventual, în Italia -, Rutte a spus că este important ca SUA să-şi „reorienteze” prezenţa „în timp, într-un mod structurat” şi, în general, a recunoscut că nu ne poate spune prea multe, întrucât este o decizie a SUA.

„Capacitatea generală de descurajare şi apărare în Europa trebuie să rămână aceeaşi, deoarece ne confruntăm cu ameninţarea rusă, lucru pe care îl recunoaştem cu toţii”, a subliniat însă el.

„Ceea ce veţi vedea în următorii ani este o schimbare către o relaţie mai echilibrată, o schimbare credibilă, în care europenii îşi asumă această responsabilitate mai mare, cu Statele Unite ferm ancorate în relaţia transatlantică”, a mai explicat Rutte.

Volodimir Zelenski va participa la summitul NATO de la Ankara din iulie

În același timp, Rutte a mai anunțat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la summitul NATO de la Ankara din luna iulie.

„Da, l-am invitat deja. Va fi prezent”, a declarat Mark Rutte în cadrul conferinţei de presă de la finalul reuniunii miniştrilor de externe din NATO.

Întrebat despre Ucraina, Rutte a lăudat lupta împotriva Rusiei şi a subliniat că „există informaţii conform cărora Ucraina recâştigă la propriu teritoriu. Nu pe scară largă, dar cel puţin situaţia se stabilizează şi, posibil, chiar evoluează acum în direcţia corectă”, a comentat Rutte.

„Nu aş fi prea fericit dacă aş fi Putin astăzi – nu aş fi niciodată fericit dacă aş fi Putin -, dar mai ales în ultimele două săptămâni, pentru că lucrurile nu merg în direcţia bună (pentru el)”, a comentat şeful NATO.

