Romsilva are un nou director general: Jean Vișan, fost director pentru Regenerare-Dezvoltare,

Consiliul de Administraţie al Romsilva a desemnat directorul general provizoriu, fiind vorba despre fostul director al Direcţiei Regenerare-Dezvoltare Jean Vişan, pentru un mandat de cinci luni.

„Consiliul de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, întrunit în şedinţă, marţi, 26 august a.c., l-a desemnat, în urma unui proces transparent de selecţie, pe Jean Vişan pentru un mandat de director general provizoriu de cinci luni”, a anunţat Romsilva.

Procedura de selecţie a directorului general, cu mandat provizoriu pe cinci luni, a fost declanşată de către Consiliul de Administraţie în 11 august, prin lansarea anunţului şi comunicarea procedurii. Până la termenul limită, s-au înscris 25 de persoane, dintre care 17 au întrunit condiţiile de participare.

Potrivit sursei citate, cei 17 candidaţi eligibili au fost intervievaţi transparent, de către Consiliul de Administraţie, pe parcursul mai multor zile, ulterior fiind stabilit un clasament.

Jean Vişan are 48 de ani, este inginer silvic, licenţiat în anul 2001 al Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere a Universităţii ”Transilvania” din Braşov şi a obţinut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017.

De-a lungul carierei, a deţinut mai multe funcţii în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă şi Direcţiei Silvice Buzău. Din anul 2006, a deţinut mai multe funcţii de execuţie şi conducere în cadrul centralei Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, precum cea de şef de serviciu în cadrul Serviciului Investiţii – Mecanizare şi de director al Direcţiei Regenerare – Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru şase luni, în anul 2020, director al Direcţiei Silvice Buzău.

Conform informaţiilor furnizate de Romsilva, el deţine mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării şi executării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, management de achiziţii publice şi în prevenirea şi combaterea corupţiei.

„Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vişan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva şi este mult de muncă şi din partea Ministerului Mediului, şi din partea Romsilva. Aşteptările sunt clare: un management transparent, responsabil şi în interesul protejării patrimoniului forestier naţional. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate şi consolidate în perioada următoare”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului sau aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

