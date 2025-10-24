Romgaz a aprobat strategia de decarbonizare: investiții de 2,5 mld. euro până în 2050, pentru obiectivul zero emisii nete

Romgaz (SNG), unul din cei doi mari producători de gaze naturale din România, a aprobat o strategie de decarbonizare ce angajează compania de stat la investiții de 2,5 miliarde de euro pânâ în 2050, pentru atingerea obiectivului de zero emisii nete, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Compania de stat precizează că strategia a fost elaborată în contextul politicilor europene și naționale, care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Romgaz arată că strategia a fost realizată cu sprijinul BERD și KPMG și a avut ca rezultat un document strategic care ”prezintă direcțiile și obiectivele pe care compania și le propune în decarbonizarea activității sale și a unei tranziții echilibrate spre energia verde”.

Investiții în producția de energie regenerabilă și în captarea de carbon

Producătorul de gaze spune că analizele efectuate în cadrul proiectului presupun o investiție totală, etapizată, de peste 2,5 miliarde euro.

”Eforturile companiei se vor concentra în primul rând pe reducerea emisiilor de carbon rezultate din activitățile sale de bază, respectiv explorarea și producția gazelor naturale, precum și pe proiecte verzi în domeniul producției de energie regenerabilă (solară și eoliană), al hidrogenului verde și biometanului, precum și în domeniul captării și stocării de CO2”, potrivit Romgaz.

Potrivit companiei de stat, strategia include mai multe repere care vor fi reevaluate periodic în funcție de progresul tehnologic, disponibilitatea surselor de finanțare și claritatea reglementărilor.

Răzvan Popescu, CEO Romgaz: Ne confruntăm cu o provocare uriașă

Directorul general al companiei, Răzvan Popescu (foto), a afirmat că Romgaz se confruntă cu o provocare uriașă în contextul în care are rolul de principal producător de gaze naturale al României, iar consumul de gaze în următoarele decenii nu e anticipat să scadă.

”Pe de-o parte, rolul de principal producător de gaze naturale al României atribuie companiei responsabilitatea garantării securității în aprovizionarea cu gaze naturale în condițiile în care toate scenariile analizate în ultima perioadă indică în mod clar faptul că dependența de această resursă la nivel european nu va scădea în ritmul preconizat inițial. Tocmai de aceea, ne-am angajat ferm în realizarea proiectului Neptun Deep, care va poziționa România pe un loc deosebit de important în ecuația energetică europeană, dar care pentru Romgaz presupune eforturi investiționale semnificative.

Pe de altă parte, evident că trebuie să ne asumăm angajamentele privind decarbonizarea și alinierea la eforturile generale de atingere a țintelor agreate prin Acordul de la Paris, ceea ce presupune de asemenea investiții uriașe pentru implementarea unor tehnologii cheie în tranziția spre energia verde”, explică Popescu.

Ce include strategia

Potrivit acestuia, pe măsură ce sectorul energetic global trece printr-o ”transformare profundă pentru a răspunde crizei climatice, Romgaz se află într-un moment crucial, cu responsabilități majore, dar și oportunități semnificative”.

”Tocmai de aceea, am recurs la elaborarea unei strategii de decarbonizare care, pe baza unor analize și evaluări aprofundate, să definească traiectoria pe care compania își propune s-o urmeze în materie de politică de decarbonizare. Această strategie va sta la baza studiilor și analizelor de detaliu pe care urmează să le facem în scopul definirii și implementării unor proiecte concrete fezabile sub aspect tehnic, economic și comercial”, mai precizează directorul Romgaz.

Strategia cuprinde măsuri de reducere a emisiilor de carbon din activitatea de explorare și producție de gaze naturale prin electrificarea operațiunilor din acest sector și prin modernizarea și îmbunătățirea integrității sondelor și, în general, la investiții în tehnologii de reducere a emisiilor de metan, cât și explorarea oportunităților de a investi în proiecte verzi.

Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană pentru ținta de captare de CO2

Amintim că Romgaz a anunțat recent că a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Litigiul vizează norme impuse de UE prin care Romgaz trebuie să asigure capacități enorme de captare și stocare de dioxid de carbon.

Romgaz cere anularea unui regulament care impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cotă de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei Romgaz, una dintre cele trei societăţi româneşti nominalizate, o cotă de 4,12 milioane tone CO2/an.

Compania energetică de stat motivează acțiunea în judecată spunând că obligația României – de a stoca mai mult de 20% din obiectivul UE în condițiile în care este răspunzătoare doar pentru 3% din totalul emisiilor de CO2 la nivelul Uniunii – este mult exagerată.

***