Romgaz: ”Nu vom investi în capacități de captare a carbonului până nu va fi clar că proiectele sunt fezabile economic”. Ce presupun captarea și stocarea

Romgaz nu va face investiții în capacități de captare a carbonului (CCS) până când nu va fi clar că proiectele vor fi fezabile tehnic, economic și comercial, a afirmat Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al companiei de stat, în cadrul teleconferinței cu analiștii de după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului trei.

Amintim că Romgaz și OMV Petrom sunt obligate de planurile de decarbonizare ale Comisiei Europene să dezvolte și să asigure în subteran o capacitate de stocare a dioxidului de carbon (CO2), la nivelul anului 2030, de peste 10 milioane de tone. Cantitatea este peste cea anticipată în 2024 de Federația Patronală de Petrol și Gaze (FPPG), iar Romgaz a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune directă împotriva Comisiei Europene, prin care solicită în principal anularea Regulamentului NZIA, ce impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cotă de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei o cotă de 4,12 milioane tone CO2/an.

„În ceea ce privește regulamentul NGR, Romgaz a depus o acțiune împotriva Comisiei, deoarece considerăm că actul delegat nu a fost adoptat corect. Nu a existat o evaluare de impact asupra producătorilor de petrol și gaze, care sunt puternic afectați, în special producătorii români. Desigur, ne continuăm cercetările în paralel, indiferent de ceea ce se va întâmpla la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că nu știm care va fi rezultatul.

Între timp, Romgaz își evaluează potențialul tehnic pentru a vedea dacă este posibilă crearea unei capacități de stocare. Totuși, nu va fi realizată nicio investiție, indiferent de decizia CJUE. Romgaz va analiza și va investi în astfel de proiecte doar dacă acestea vor confirma fezabilitatea tehnică, economică și comercială”, a declarat Gabriela Trâmbițaș.

Romgaz a adoptat o strategie de decarbonizare – Investițiile în captarea carbonului, incluse în strategie, s-ar cifra la 600 mil. euro

Romgaz a aprobat recent o strategie de decarbonizare ce angajează compania de stat la investiții de 2,5 miliarde de euro pânâ în 2050, pentru atingerea obiectivului de zero emisii nete. Din această sumă, 600 de milioane de euro ar fi suma care ar putea fi investită sub obligația UE cu privire la captarea carbonului.

Gabriela Mareș, directorul departamentului Relații Internaționale și Fonduri Europene de la Romgaz, a detaliat ce scenarii sunt incluse în strategia de decarbonizare a producătorului de gaze deținut de stat.

„În strategia de decarbonizare, consultantul a analizat mai multe scenarii. Primul scenariu a evaluat ce se va întâmpla cu amprenta noastră de carbon, cu amprenta companiei, dacă nu vom realiza nicio investiție și dacă emisiile vor scădea doar ca urmare a reducerii producției de gaze până în 2050; acest scenariu a fost folosit ca punct de comparație pentru a vedea ce este necesar să facem.



A urmat un al doilea scenariu, în care am analizat un nivel minim de investiții pentru reducerea emisiilor, vizând în primul rând reducerea emisiilor provenite din activitățile noastre proprii de explorare și producție. Apoi vine al treilea scenariu, în care am încercat să vedem care ar fi traseul și ce proiecte ar trebui implementate pentru a atinge obiectivul de net zero până în 2050.



Concluzia acestui al treilea scenariu, pe care îl privim ca pe un obiectiv aspirațional, este că trebuie să ne concentrăm pe următoarele tipuri de proiecte: în primul rând, reducerea emisiilor din activitățile proprii (emisiile Scope 1) prin electrificare și reducerea emisiilor de metan”, a explicat Gabriela Mareș.

Aceasta a punctat că strategia Romgaz va fi revizuită și reanalizată periodic, iar, în paralel, fiecare proiect va fi analizat individual pentru a determina dacă are potențial și fezabilitate.

În al doilea rând, (vorbim de) orientarea către tehnologii noi care fac posibilă tranziția verde, inclusiv proiecte regenerabile – parcuri eoliene și solare –, apoi CCS, care, așa cum am menționat, este o obligație de reglementare, precum și posibilitatea de a produce hidrogen verde și de a introduce biometan.

Un rezumat al strategiei de decarbonizare se găsește pe site-ul nostru, împreună cu o prezentare utilă în care sunt indicate procentele de investiții pentru fiecare tehnologie. Totuși, reamintesc faptul că acest al treilea scenariu, cel de net zero, reprezintă pentru noi o direcție aspirațională, iar fiecare proiect este analizat mai întâi pentru a-i evalua fezabilitatea și potențialul de implementare, deoarece ceea ce planificăm în această strategie are, în prezent, un anumit grad de incertitudine legat de reglementări, finanțare și evoluția tehnologiilor, care se află încă într-un stadiu foarte timpuriu”, a mai spus oficialul Romgaz.

***