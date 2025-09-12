Romgaz a reziliat contractul pentru construcția termocentralei de la Iernut, după noi probleme pentru constructorul spaniol – Compania vrea să atragă 500 de mil. euro prin obligațiuni

Romgaz (SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România, a anunțat oficial rezilierea contractului pentru construirea termocentralei de la Iernut, conform comunicatului transmis Bursei de Valori București (BVB).

”ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în urma nerespectării de către Executant a obligațiilor contractuale (inclusiv a obligației de executare în termen a lucrărilor), prin Hotărârea nr. 68 din 11 septembrie 2025, Consiliul de Administrație și-a exprimat acordul pentru rezilierea Contractului nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect «Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze».

În consecință, în data de 11 septembrie 2025, S.N.G.N. ROMGAZ S.A a transmis notificarea de reziliere a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023 către Executant.

Notificarea de reziliere va produce efecte în a 31-a zi după primirea ei de către Executant”, se arată în comunicatul companiei de stat.

Rezilierea contractului a fost anunțată încă de săptămâna trecută de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a detaliat problemele întâmpinate în realizarea proiectului, început încă din 2016. Amintim că constructorul spaniol al centralei electrice pe gaze de la Iernut a trimis o scrisoare către Romgaz, în luna august, prin care anunța intenția de a suspenda lucrările.

Ministrul Energiei: Executăm garanția de bună execuție

„Din punct de vedere al proiectului termocentralei de la Iernut, început în 2016, suntem într-o situație foarte complicată, am fost și pe teren acolo. Compania care a câștigat achiziția este în insolvență, acum două zile judecătorul sindic dintr-o țară membră a Uniunii Europene, de unde este această companie, i-a mai dat încă o prelungire de 30 de zile. Am început toate procedurile prin care sunt foarte determinat să reziliez acest contract și să executăm și garanția de bună execuție, pentru că, indiferent de unde vine o anumită companie în România, nu are dreptul să blocheze proiecte importante în dezvoltarea infrastructurii energetice a țării noastre”, a spus ministrul, după încheierea ședinței de guvern din 4 septembrie.

Noua centrală pe gaze de la Iernut, un proiect început în 2016 și care în 2019 s-a blocat la stadiul de 80% din cauza problemelor financiare ale constructorului spaniol Durofelguera, a ajuns în prezent la un stadiu de execuție de 98%.

Spaniolii au probleme financiare (compania a intrat în acest an în procedura de concordat definitiv), în condițiile în care după blocarea lucrărilor și rezilierea contractului de construcție, în 2020, s-a semnat în 2021 un ordin de reîncepere a lucrărilor, după mai multe eforturi diplomatice, politice și juridice.

Romgaz vrea să emită și a doua tranșă de obligațiuni – Vrea să atragă 500 de mil. euro de pe piețe

În același timp, Consiliul de administrație al companiei de stat a convocat acționarii la o adunare extraordinară (AGEA) în data de 20 octombrie pentru aprobarea lansării unei noi tranșe de obligațiuni și/sau suplimentarea emisiunii inaugurale, dintr-un program total în valoare de 1,5 miliarde de euro, aprobat anterior de acționari, după cum reiese din convocator.

Titlurile urmează să fie listate pe piețele reglementate și/sau locuri de tranzacționare din Uniunea Europeană, se mai menţionează în raportul transmis BVB.

Prima emisiune a programului, în valoare de 500 milioane de euro, a fost lansată în toamna anului trecut, în urma unei suprasubscrieri masive din partea investitorilor, cererea depășind oferta de peste zece ori. Titlurile au dobândă fixă de 4,75% pe an și scadenţă în anul 2029, fiind listate la BVB și la bursa din Luxemburg.

Răzvan Popescu, directorul general al companiei, a afirmat în noiembrie anul trecut că banii strânși urmau să susțină planul de investiţii al Romgaz din acest an (în special proiectul Neptun Deep), care se ridica la aproape un miliard de euro.

Romgaz pregătește emisiunea – Va avea loc cel mai probabil în T1 2026

Legat de această a doua emisiune de obligațiuni a companiei, prin care urmărește un nou credit internațional de 500 de milioane de euro, Popescu a afirmat în august că momentul emisiunii ”depinde în primul rând de piață”. Inițial planul era pentru această toamnă, dar emisiunea va fi amânată.

”Nu avem în acest moment necesități stringente de lichiditate și urmărim evoluția pieței. Dacă momentul va fi oportun pentru noi, vom ieși pe piață până la sfârșitul acestui an, dacă nu – poate anul viitor, dar depinde mult de condițiile pieței. (…) Anul viitor în primul trimestru”, a clarificat directorul general al Romgaz.

Statul, prin Ministerul Energiei, deține 70% din Romgaz.

