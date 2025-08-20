cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

20 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Directorul Romgaz, despre preluarea Azomureș: ”Se va dovedi profitabilă”

Rss
De Vladimir Ionescu

20 august, 2025

Romgaz a început analizele tehnice și economice ce privesc oportunitatea preluării Azomureș, a afirmat directorul general al companiei de stat, Răzvan Popescu (foto), în cadrul conferinței cu analiștii ce a urmat publicării raportului semestrial al SNG.

Azomureș este cel mai mare combinat chimic din România, având în repetate rânduri probleme și sincope în producție în ultimii ani din cauza prețurilor ridicate la gaze naturale, cel mai costisitor și important input (peste jumătate) pentru producția de îngrășăminte.

Romgaz a fost mandatată de către acționari (cel mai mare fiind Ministerul Energiei) încă din debut de an să studieze posibile achiziții de combinate pentru producția de îngrășăminte chimice pentru agricultură, în condițiile cererii locale și a faptului că din 2027 va începe producția de gaze naturale din perimetrul offshore Neptun Deep, unde compania de stat e partener cu 50% în proiect.


”Referitor la Azomureș, am atribuit contractul către KPMG și TUV Austria. Ei ne asistă în evaluare. Am avut deja prima întâlnire săptămâna trecută la fața locului cu consultanții, împreună cu echipa Romgaz, și am început analizele propriu-zise, atât tehnice, cât și economice, privind posibilitatea preluării Azomureș. (…) Îl analizăm atât ca business, cât și ca posibilitate de a achiziționa activele de producție”, a spus Popescu.

Azomureș a stat mai mult închis și pe pierdere în ultimii ani

Una din întrebările analiștilor a vizat faptul că Azomureș este o companie ce produce pierderi în ultimii ani, în lipsa unui gaz la preț competitiv – Romgaz, și dacă ar fi acționar, tot la preț de piață ar putea să dea gazul.

”Evaluarea noastră este mai complexă și ia în calcul faptul că Azomureș a avut pierderi în principal din cauza lipsei de acces la volume de gaz natural. Acesta este un lucru pe care Romgaz îl poate furniza. Logica este următoarea: dacă, luând în calcul prețurile de piață, estimările noastre de capex, măsurile de mediu necesare și prețurile viitoare la îngrășăminte și gaz, Azomureș ca business se va dovedi mai profitabil decât vânzarea directă a gazului, atunci pentru Romgaz are sens să fie țintă de achiziție. Aceasta este logica din spatele achiziției”, a explicat Popescu.

Romgaz pregătește a doua emisiune de obligațiuni

Legat de a doua emisiune de obligațiuni a companiei, prin care urmărește un nou credit internațional de 500 de milioane de euro, Popescu a afirmat că momentul emisiunii ”depinde în primul rând de piață”. Inițial planul era pentru această toamnă, dar emisiunea va fi amânată.

”Nu avem în acest moment necesități stringente de lichiditate și urmărim evoluția pieței. Dacă momentul va fi oportun pentru noi, vom ieși pe piață până la sfârșitul acestui an, dacă nu – poate anul viitor, dar depinde mult de condițiile pieței. (…) Anul viitor în primul trimestru”, a clarificat directorul general al Romgaz.

Și piața gazelor va fi reliberalizată în 2026


În ceea ce privește volumele de gaze naturale vândute la preț reglementat în prima jumătate a lui 2025 și în trimestrele următoare, Răzvan Popescu a spus că acestea au reprezentat 77% din vânzări în S1 2025. Pentru întreg anul 2025, ponderea vânzărilor de gaze la preț reglementat este de 84%, iar pentru T1 2026 acestea vor depăși 87%.

”În T2 am vândut 10,37 TWh la prețuri reglementate, iar acest lucru va continua în T3 cu aproximativ 9,5 TWh, apoi în T4 2025 și T1 2026 cu valori între 12 și 11 TWh pentru fiecare trimestru”, a spus Popescu.

De notat că piața de gaze este așteptată să fie reliberalizată cândva în al doilea trimestru al anului 2026, după modelul reliberalizării pieței de energie electrică.

(Citește și: ”Interviu Sebastian Burduja: ”Mutăm accentul energiei de pe mediu pe securitate și competitivitate” / ”Am mandatat Romgaz să studieze posibile achiziții de combinate pentru producția de îngrășăminte””)

(Citește și: ”Azomureș anunță oprirea producției din cauza scumpirii gazelor naturale”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Taxa pe stâlp, impact de 70 de mil. lei la Petrom – Compania vrea să-și recupereze pierderile din gaze și energie electrică până la final de an și a amânat acordarea de dividende speciale

Romgaz face primul pas oficial în direcția preluării Azomureș

Romgaz și OMV Petrom au început forajul primei sonde din perimetrul Neptun Deep. Intrarea în producție este prevăzută pentru 2027

OMV Petrom și Romgaz, obligate să dezvolte o capacitate de stocare de CO2 de 10 milioane de tone – Costuri de miliarde de euro

 

Romgaz: la o creștere de 9% a cifrei de afaceri în primul semestru, un profit net în scădere cu 8,6%

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți