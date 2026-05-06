E oficial: Romgaz va prelua combinatul chimic Azomureș – Părțile au ajuns la un acord de principiu

Compania de stat Romgaz (SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România, a anunțat miercuri că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Azomureș, s-a ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern), potrivit unui comunicat de presă remis BVB.

”Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției. Părțile vor continua demersurile necesare pentru finalizarea negocierilor în vederea semnării unui contract aferent tranzacției, pe baza termenilor agreați în principiu”, arată Romgaz în comunicat.

Preluarea combinatului chimic va asigura un lanț integrat de producție și valorificarea în industrie a gazului din Marea Neagră

Compania de stat anunță că va informa piața de capital, acționarii și investitorii în ceea ce privește finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație Romgaz pentru semnarea contractului aferent tranzacției, precum și principalii termeni ai acestei tranzacții.

Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

Preluarea Azomureș de către Romgaz ar putea asigura fertilizatori la prețuri mai competitive pentru agricultura românească, în condițiile în care prețul gazului este principalul input/cost.

”Romgaz va informa piața de capital, acționarii și investitorii cu privire la evoluțiile relevante ale acestui

proces, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile societăților listate”, mai arată producătorul de gaze.

