marți

18 noiembrie, 2025

Stiri

Romgaz va face o ofertă pentru combinatul Azomureș până la final de an

De Mihai Gongoroi

17 noiembrie, 2025

Romgaz va finaliza săptămâna asta primele analize tehnice și economice ce privesc oportunitatea preluării Azomureș, iar până la finalul anului ar putea face o ofertă oficială de achiziție a combinatului chimic, a afirmat Gabriela Mareș, directorul departamentului Relații Internaționale și Fonduri Europene de la Romgaz, în cadrul teleconferinței cu analiștii de după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului trei.

”În prezent suntem în procesul de due diligence, care se apropie de final. Avem doi consultanți implicați în acest proces: un consultant pentru due diligence tehnic, economic și de mediu, și un alt consultant pentru due diligence-ul juridic. Ne așteptăm ca primele rapoarte intermediare să fie gata probabil săptămâna viitoare. Planul nostru este să le evaluăm și să venim cu rapoartele finale și, dacă va fi cazul, cu o ofertă fermă până la finalul anului”, a precizat Gabriela Mareș.

Combinatul e deținut în prezent de companie elvețiană Ameropa.

Azomureș a stat mai mult închis și pe pierdere în ultimii ani


Azomureș este cel mai mare combinat chimic din România, având în repetate rânduri probleme și sincope în producție în ultimii ani din cauza prețurilor ridicate la gaze naturale, cel mai costisitor și important input (peste jumătate) pentru producția de îngrășăminte. Consultanții sunt KPMG și TUV Austria.

Romgaz a fost mandatată de către acționari (cel mai mare fiind Ministerul Energiei) încă din debut de an să studieze posibile achiziții de combinate pentru producția de îngrășăminte chimice pentru agricultură, în condițiile cererii locale și a faptului că din 2027 va începe producția de gaze naturale din perimetrul offshore Neptun Deep, unde compania de stat e partener cu 50% în proiect.

Directorul Romgaz, despre preluarea Azomureș: ”Se va dovedi profitabilă”

Despre achiziție, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, afirma în august:

”Îl analizăm atât ca business, cât și ca posibilitate de a achiziționa activele de producție. (…) Evaluarea noastră este mai complexă și ia în calcul faptul că Azomureș a avut pierderi în principal din cauza lipsei de acces la volume de gaz natural. Acesta este un lucru pe care Romgaz îl poate furniza. Logica este următoarea: dacă, luând în calcul prețurile de piață, estimările noastre de capex, măsurile de mediu necesare și prețurile viitoare la îngrășăminte și gaz, Azomureș ca business se va dovedi mai profitabil decât vânzarea directă a gazului, atunci pentru Romgaz are sens să fie țintă de achiziție. Aceasta este logica din spatele achiziției”, a spus Popescu în august.

