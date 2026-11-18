Romgaz (SNG), cel mai mare producător local de gaze și companie de stat ce deține 50% zăcământul offshore Neptun Deep, nu a contractat spre vânzare volume de gaze dincolo de luna martie 2027, în perspectiva intrării pe piața de furnizare, a alimentării combinatului de îngrășăminte Azomureș și în contextul în care piața pentru consumatorii casnici ar putea fi liberalizată treptat din trimestrul al doilea al anului următor.

Informația a fost furnizată de Răzvan Popescu (foto), directorul general al Romgaz, în cadrul teleconferinței cu analiștii de după publicarea rezultatelor financiare la 9 luni. Potrivit lui Popescu, Romgaz poartă în prezent negocieri cu mai multe părți interesate pentru vânzarea de gaze naturale din Neptun Deep, proiect care ar trebui să intre în producție undeva în debutul verii – momentan nu există un calendar confirmat, oficialii Romgaz și OMV Petrom înaintând până acum doar prima jumătate a lui 2027 ca termen pentru primul gaz offshore.

”În ceea ce privește gazele vândute pe piață, cea mai mare parte a volumelor noastre a fost deja contractată, atât pentru trimestrul IV 2026, cât și pentru trimestrul I 2027, în baza obligației de livrare a gazelor la prețul de 110 lei/MWh. După trimestrul II 2027, în acest moment nu avem contractate volume de gaze, nici din producția noastră onshore, nici din Neptun Deep, deși avem numeroase interacțiuni cu părțile interesate și purtăm negocieri. Vom informa cu siguranță piața și, bineînțeles, vom respecta legislația offshore în ceea ce privește gazele din Neptun Deep”, a spus Popescu, întrebat despre situația volumelor de gaze contractate de Romgaz pentru 2027.

CEO-ul Romgaz: ”Trebuie să înțelegem exact cum vom utiliza volumele de gaze din Neptun Deep”

Potrivit acestuia, momentan, 74% din producția și vânzările Romgaz se fac la preț reglementat (în trimestrul III, 66,4% din gaze au fost vândute la prețuri reglementate, estimarea privind prețul e de 129 de lei/MWh pentru trimestrul III), iar în ceea ce privește producția din T2 2027 încolo, șeful companiei de stat a precizat că încă se fac analize cu privire la volumele ce vor fi direcționate către Azomureș și noua centrală de 430 MW de la Iernut.

”În primul rând, trebuie să înțelegem exact cum vom utiliza aceste volume, în special pentru Azomureș și noua centrală de la Iernut, în funcție de momentul în care acestea vor începe producția. De asemenea, așa cum am anunțat, analizăm posibilitatea de a furniza gaze și consumatorilor casnici. Prin urmare, în acest moment lucrăm la definirea unei abordări eficiente pentru 2027, în special începând cu trimestrul II, în ceea ce privește vânzările noastre de gaze. Romgaz nu este doar o companie din sectorul upstream. Analizăm vânzările de gaze și din perspectiva valorii adăugate pe care o vor genera producția de energie electrică și producția de îngrășăminte”, a spus Răzvan Popescu, solicitat să clarifice de ce nu au fost contractate volume de gaze pentru perioada de după martie 2027.

”Iar în ceea ce privește prețurile gazelor din contractele bilaterale, ne așteptăm la o creștere începând cu trimestrul II 2027”, a adăugat acesta.

Cât va produce noua centrală pe gaze de 430 MW de la Iernut și când va intra în producție

În ceea ce privește noua centrală de 430 MW de la Iernut, directorul general al Romgaz a precizat că e estimată o producție anuală de aproximativ 2,4 TWh, la un grad de utilizare de 80%, odată ce unitatea va deveni complet operațională.

”Producția anuală estimată va fi de aproximativ 2,4 TWh, iar gradul de utilizare va fi de 80%, calculat pentru întregul an”, a spus Popescu.

De notat că, potrivit celui mai recent calendar comunicat de Ministerul Energiei, sincronizarea noii centrale cu Sistemul Energetic Național este așteptată în trimestrul I 2027, urmând ca intrarea în operare comercială să aibă loc până la sfârșitul lunii iunie.

Directorul general adjunct al Romgaz, Aristotel Jude, a indicat și el la începutul lunii noiembrie jumătatea anului viitor ca termen probabil pentru debutul operării comerciale.

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