Interes mare pentru finalizarea centralei Romgaz de la Iernut – Un conglomerat japonez vrea să se implice

Romgaz a primit patru oferte la consultarea de piață referitoare la “servicii de management șantier punere în funcțiune pentru Proiectul: Construire Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze Iernut – finalizare lucrări și punere în funcțiune”, scrie publicația specializată e-energia.ro, care adaugă că una dintre ele vine de la o companie din Statele Unite controlată de gigantul japonez Itochu.

După finalizare, noua centrală va produce energie electrică, în bandă, prin arderea gazului, fiind o investiție importantă pentru sistemul energetic național. Noua centrală urmează să aibă o capacitate de producție de 430 de MW, circa 5% din consumul național, mai mult decât dublu capacitatea actualei centrale de la Iernut, unde funcționează un singur grup pe gaz de 200 MW. Noua centrală electrică pe gaze de la Iernut este blocată la stadiu de execuție de 98% după rezilierea contractului (a doua reziliere) cu constructorul spaniol Durofelguera.

“Având în vedere necesitatea obținerii de oferte într-un timp cât mai scurt, s-a stabilit ca termen limită de depunere a propunerilor data de 12.01.2026 ora 23:00. Astfel, până la această dată, s-au primit oferte de preț de la următorii operatori economici:

-NAES Corporation, Atlanta, ofertă înregistrată cu nr. 542/08.01.2026

-S.C. TÜV Austria România S.R.L., București, ofertă înregistrată cu nr. 681/09.01.2026

-S.C. Mithras Build S.R.L., Voluntari, llfov, ofertă înregistrată cu nr. 949/12.01.2026

-S.C. KONSENT S.A., lași, ofertă înregistrată cu nr. 1287/13.01.2026”, arată Romgaz.

“Consultarea pieței a lost efectuată in vederea obținerii de oferte de preț pentru determinarea valorii estimate, pentru demararea procedurii de achiziție prin intermediul S.E.A.P., privind Servicii de management șantier și management punere in funcțiune pentru Proiectul: Construire Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze lernut – finalizare lucrări și punere in funcțiune”, arată Romgaz, potrivit sursei menționate.

NAES Corporation din Statele Unite e deținută de japonezii de la ITOCHU, interesați și de proiectul hidrocentralei prin pompaj Tarnița – Urmează atribuirea

NAES Corporation este o companie americană fondată în 1980, specializată în operarea, mentenanța și optimizarea centralelor electrice. Cu sediul central în Issaquah, statul Washington, NAES oferă servicii pentru centrale pe gaze naturale, cărbune, biomasă, energie regenerabilă și instalații industriale complexe. Compania administrează și operează capacități de generare de aproximativ 38 GW în centrale electrice în diverse tehnologii tradiționale și regenerabile.

NAES Corporation este deținută în întregime de ITOCHU Corporation, un mare conglomerat internațional japonez, și una dintre cele mai mari companii din lume.

“Această consultare a pieței nu a avut ca scop selectarea unui anumit ofertant pentru viitoarea procedură de atribuire. Această consultare a pieței precede procedura de atribuire din care face parte și nu se substituie procesului de selecție. Respondenții/participanții nu au depus cereri de participare sau oferte ca răspuns la această consultare a pieței.



Participarea la această consultare a pieței a fost pur voluntară. Entitatea contractantă nu a acordat și nu va acorda compensații financiare pentru participanții la consultarea pieței și nici nu a rambursat/nu va rambursa cheltuielile efectuate cu ocazia participării in cadrul acesteia.



Informațiile primite de către Entitatea Contractantă în cursul consultărilor pieței pot fi utilizate în planificarea și desfășurarea viitoarelor procedură de achiziții, cu respectarea prevederilor legislației in domeniul achizițiilor sectoriale, în special pentru a nu denatura concurența în cadrul viitoarei procedură de atribuire și pentru a nu încălca principiile nediscriminării și transparenței”, mai arată Romgaz.

Data finalizării centralei de la Iernut nu poate depăși 31 decembrie 2026 – 98% din lucrări sunt finalizate și restul de 2% blocate

Amintim că data finalizării investiției Romgaz în noua centrală pe gaze de la Iernut nu poate depăși data de 31 decembrie 2026. După finalizare, noua centrală va produce energie electrică, în bandă, prin arderea gazului, fiind o investiție foarte importantă pentru sistemul energetic național.

Noua centrală urmează să aibă o capacitate de producție de 430 de MW, circa 5% din consumul național, aproape dublu capacitatea actualei centrale de la Iernut.

Producătorul de gaze și energie arată în debutul lunii ianuarie că a încheiat în 31 decembrie un act adițional la contractul de finanțare prin Planul Național de Investiții (PNI) pentru centrala nouă de la Iernut, după ce Guvernul a modificat PNI și a prelungit, în ședința de Guvern din 30 decembrie, termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din contul PNI – până la 31 decembrie 2026.

De notat că noua centrală electrică pe gaze de la Iernut este blocată la stadiu de execuție de 98% după rezilierea contractului (a doua reziliere) cu constructorul spaniol Durofelguera. Gabriela Trâmbițaș, directorul financiar al Romgaz, a înaintat la rândul ei noul termen de 31 decembrie 2026 în cadrul teleconferinței cu analiștii ce a urmat publicării rezultatelor financiare aferente trimestrului trei.

”Trebuie să atribuim contractele pentru lucrările rămase în vederea punerii în funcțiune a centralei. Acest lucru va necesita timp. Trebuie mai întâi să identificăm lucrările rămase și apoi să demarăm procedura de achiziție. După ce vom avea toate contractele, va dura aproximativ nouă luni pentru finalizare. Lucrăm cu un obiectiv de finalizare până la sfârșitul anului viitor (31 decembrie 2026 – n.r.). Totuși, atingerea acestor termene nu depinde în totalitate de noi”, a spus directorul financiar al companiei de stat, cel mai mare producător de gaze al României și producător de energie electrică.

Noua centrală pe gaze de la Iernut este un proiect început tocmai în 2016 și care în 2019 s-a blocat la stadiul de 80% din cauza problemelor financiare ale constructorului spaniol Durofelguera. Spaniolii au din nou probleme financiare, în condițiile în care după blocarea lucrărilor și rezilierea contractului de construcție în 2020 s-a semnat în 2021 un ordin de reîncepere a lucrărilor, după mai multe eforturi diplomatice, politice și juridice.

***