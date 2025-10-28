cursdeguvernare

marți

28 octombrie, 2025

Stiri

Romgaz – emisiune de obligațiuni de 500 mil. euro pentru a-și finanța investițiile – JP Morgan va coordona perioada de stabilizare

De Mihai Gongoroi

28 octombrie, 2025

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. (SNG), unul din cei doi mari producători de gaze din România, a anunțat marți o emisiune de obligațiuni de 500 milioane euro, cu perioadă de stabilizare, potrivit unui comunicat citat de Investing.com.

Obligațiunile au maturitate de 6 ani, dobândă fixă anuală, iar după încheierea ofertei titlurile vor fi listate pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg, urmând a fi „passportate” și pe Bursa de Valori București, potrivit comunicatului de presă.

Compania a anunțat, de asemenea, că JP Morgan va acționa în calitate de coordonator al perioadei de stabilizare pentru emisiunea de obligațiuni de 500 milioane euro. Perioada de stabilizare este programată să înceapă la 28 octombrie 2025 și să se încheie cel târziu la 28 noiembrie 2025. În această perioadă, JP Morgan poate supra-aloca titluri în limita a 5% din valoarea nominală totală a emisiunii pentru a susține prețul de piață.


Alături de JP Morgan, vor acționa ca manageri de stabilizare alte cinci instituții financiare: BT Capital Partners, Citigroup, Erste Group, Raiffeisen Bank International și UniCredit, care sunt și aranjorii emisiunii.

Emisiunea e îndreptată către investitorii din Europa, inclusiv din România

Obligațiunile nu au fost înregistrate conform Securities Act din Statele Unite și nu sunt oferite spre vânzare pe teritoriul SUA. Oferta se adresează în principal investitorilor calificați din statele membre ale Spațiului Economic European.

De notat că agenția Fitch Ratings a reconfirmat luni ratingul de credit ”recomandat investițiilor” (BBB-) al companiei de stat, deținută în proporție de 70% de către Guvern prin Ministerul Energiei.

Acționarii Romgaz au aprobat săptămâna trecută emiterea de către companie a unor obligațiuni corporative în valoare de cel mult 750 milioane de euro, ca parte din programul total de 1,5 miliarde de euro aprobat de acționari în iulie 2024.

Astfel, acționarii au aprobat o nouă emisiune de obligațiuni cu o valoare între 500 milioane de euro și până la 750 de milioane de euro (decizia privind valoarea finală a împrumutului urmând să fie luată în funcție de nivelul subscrierilor efective și de nivelul cuponului) dar și opțiunea de a suplimenta emisiunea inaugurală din cadrul programului de finanțare, încheiată în octombrie 2024, cu obligațiuni suplimentare în valoare maximă de până la 250 de milioane de euro, în limita plafonului de 750 de milioane de euro.

Romgaz are un plan de investiții de peste 1 mld. euro + alte 2,5 mld. euro, până în 2050, în decarbonizare


Fondurile atrase de la investitori vor fi utilizate inclusiv pentru investițiile companiei (planul Romgaz se ridică la 1 mld. euro), care includ dezvoltarea exploatării în perimetrul offshore Neptun Deep, cel mai mare proiect de producție de gaze al României. Acesta este dezvoltat de Romgaz în parteneriat cu OMV Petrom (SNP), în regim 50/50%.

Legat de această a doua emisiune de obligațiuni a companiei, directorul general al Romgaz Răzvan Popescu a afirmat în august că momentul emisiunii ”depinde în primul rând de piață”.

”Nu avem în acest moment necesități stringente de lichiditate și urmărim evoluția pieței. Dacă momentul va fi oportun pentru noi, vom ieși pe piață până la sfârșitul acestui an, dacă nu – poate anul viitor, dar depinde mult de condițiile pieței”, a spus directorul general al Romgaz.

(Citește și: ”Romgaz a aprobat strategia de decarbonizare: investiții de 2,5 mld. euro până în 2050, pentru obiectivul zero emisii nete”)

(Citește și: ”Undă verde pentru Romgaz pentru a emite obligațiuni de cel mult 750 mil. euro”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
