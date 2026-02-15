Romgaz ar putea lansa oferte pentru consumatorii casnici până la sfârșitul lui martie, după modelul Hidroelectrica

Romgaz se pregătește să lanseze primele oferte pentru consumatorii casnici până la sfârșitul lunii martie, urmând modelul Hidroelectrica, însă intrarea pe piață necesită mai întâi aprobarea unui memorandum de către Guvern și implementarea infrastructurii IT și operaționale adecvate, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Romgaz va intra pe piață pentru a oferi consumatorilor casnici o alternativă competitivă, după modelul Hidroelectrica, iar echipa companiei lucrează deja la structura ofertelor și sistemele IT necesare. Memorandumul urmează să fie aprobat în următoarele săptămâni”, a declarat Ivan, la Digi24.

Oficialul a adăugat că termenul limită pentru lansarea ofertelor este 31 martie, cu o marjă de întârziere de 2‑3 săptămâni pentru ajustări tehnice și verificări suplimentare.

Potrivit ministrului, strategia urmărește ca Romgaz, ca principal producător de gaze naturale, să influențeze pozitiv concurența și să ofere prețuri mai avantajoase pentru consumatorii casnici.

„Romgaz va putea să ofere prețuri competitive și să influențeze dinamica pieței, similar cu modul în care Hidroelectrica operează pe piața energiei electrice”, a explicat Ivan. El a subliniat că intrarea companiei pe segmentul de furnizare nu vizează doar creșterea cotei de piață, ci și stimularea eficienței în întreg lanțul de producție și distribuție a gazelor.

Mecanismul hibrid de tranziție, după expirarea plafonării

Plafonarea prețurilor la gaze naturale pentru consumatorii casnici urmează să se încheie la 31 martie 2026, ceea ce determină autoritățile să adopte un mecanism de tranziție pentru a evita creșterea bruscă a facturilor.

„O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de față, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a prețurilor, au apărut oferte în piață la marii furnizori și cu 18‑20% mai mari decât cele de astăzi”, a explicat minsitrul Energiei.

Noua abordare, descrisă de Ivan drept „formulă oarecum hibridă”, combină două elemente: un plafon pentru prețul producătorului, stabilit la un nivel mai redus decât cel actual, și un plafon maxim reglementat pentru tarifele de transport, distribuție și furnizare.

„Astfel, indiferent cât vor crește prețurile, statul garantează că nivelul final nu va depăși 0,31 lei/kWh. Dacă totuși ar fi un preț mai mare, diferența o plătește statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori și distribuitori să-și optimizeze cheltuielile și să scadă costurile”, a afirmat ministrul.

***