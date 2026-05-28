S-a lansat ROMDEF, Patronatul Industriei de Apărare: Companiile fondatoare și cele 7 obiective anunțate

Miercuri a fost lansat oficial, la București, Patronatul Industriei Române de Apărare (ROMDEF), o nouă organizație patronală dedicată reprezentării companiilor active în industria de apărare, tehnologii dual-use, infrastructură critică și securitate cibernetică, potrivit unui comunicat.

”ROMDEF a fost creat într-un moment în care Europa își regândește prioritățile de securitate, iar România trebuie să își consolideze rolul strategic în regiune. Industria română de apărare are capacități reale de inovație și producție, iar prin ROMDEF ne propunem să conectăm aceste capabilități la oportunitățile pe care Europa le oferă astăzi. România are companii performante, know-how tehnologic și oameni valoroși, iar obiectivul nostru este să dezvoltăm un ecosistem industrial mai agil, mai competitiv și mai bine integrat în arhitectura europeană de apărare și reziliență”, a afirmat Cătălin Podaru, președintele ROMDEF și fondator & CEO al grupului de firme Leviatan Group, specializat în construcții destinate sectoarelor apărării, educației și administrației.

Firmele acestuia au avut contracte și pentru Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” (NATO) sau Baza de la Câmpia Turzii (Forțele Aeriene ale României).

Companiile fondatoare ale ROMDEF. Alte 17 companii și-au anunțat intenția de a adera

Pe lângă grupul Leviatan, membrii fondatori ai ROMDEF sunt firmele STARC4SYS, Dendrio Solutions, Interactive Software și Ubitech Construcții. Alte 17 companii au semnat, în cadrul evenimentului, intenții de aderare la ROMDEF.

Lansarea patronatului vine în contextul în care Europa își consolidează capacitatea de apărare și reziliența industrială în răspuns la provocările geopolitice actuale, inclusiv prin programe pentru SAFE, care oferă României 16,68 miliarde de euro în bani europeni.

”România dispune de o bază industrială cu potențial real — companii cu capabilități tehnice avansate, expertiză în sisteme duale și capacitate de integrare în lanțuri europene de aprovizionare”, se precizează în comunicatul ROMDEF.

Lansarea a inclus alocuțiuni ale liderilor fondatori ai ROMDEF și intervenții ale reprezentanților autorităților publice. Printre vorbitorii prezenți s-au numărat: Mihai COTEȚ — Vicepreşedinte, Senatul României, Nicoleta PAULIUC — Preşedinte, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senatul Românie, Andrei BACIU — Vicepreşedinte, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Camera Deputaților, Andrei LUPU — Consilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului, Gianina LAZANU — Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Cristina DRAGOMIRESCU — Vicepreşedinte, Agenţia Română de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare.

7 obiective ale ROMDEF

În cadrul evenimentului a avut loc semnarea Declarației ROMDEF, document care definește agenda de acțiune a patronatului. Cele 7 obiective asumate, conform comunicatului de presă, sunt:

Integrarea industriei românești private în lanțurile europene de apărare

Cadru legislativ actualizat pentru a întări capacitatea capitalului privat de a contribui în mod optim la obiectivele strategice de interes național

Proceduri de autorizare și reglementări privind achizițiile adaptate realității geopolitice

Cadru instituționalizat de dialog între industria cu capital privat și stat – înființarea unui Consiliu Consultativ Permanent

Vizibilitate clară asupra capabilităților reale din industria de apărare și dual-use

Instrumente de finanțare pentru cercetare-dezvoltare cu aplicabilitate militară și dual-use

Program național de formare, reconversie și retenție a personalului tehnic calificat

În același timp, Consiliul Director al ROMDEF este format din:

Preşedinte: Cătălin PODARU — Fondator & CEO, Leviatan Group

— Fondator & CEO, Leviatan Group Vicepreşedinte: Cristian HERGHELEGIU — Preşedinte CA, Dendrio Solutions

— Preşedinte CA, Dendrio Solutions Vicepreşedinte: Ion Cristian LIȘMAN — Vicepreşedinte, StarC4SYS

— Vicepreşedinte, StarC4SYS Secretar General: Marian IVĂNESCU — CEO, Interactive Software

— CEO, Interactive Software Membru: Vladimir DUHAN — Director Afaceri Corporative, Leviatan Group

— Director Afaceri Corporative, Leviatan Group Director Executiv: Laurențiu MAZILU

ROMDEF vrea să adere la Concordia și la asociația europeană a industriei

ROMDEF mai arată că își propune să devină vocea comună a industriei în dialogul cu autoritățile publice și să faciliteze integrarea companiilor românești în ecosistemul european de apărare.

În acest sens, Patronatul are în vedere afilierea la Confederația Patronală Concordia și la ASD — Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe, una dintre cele mai importante organizații europene de reprezentare a industriei aerospațiale, de securitate și apărare.

