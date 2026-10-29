Românii sunt tot mai prudenți cu banii: scad încasările în HoReCa, la jocuri de noroc și activități recreative

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 8,4% în primele opt luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în domeniul jocurilor de noroc și al activităților recreative, precum și în hoteluri și restaurante, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Reducerea veniturilor reale se reflectă în restrângerea cheltuielilor populației, în special pentru serviciile care sunt considerate neesențiale.

Astfel, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației s-a redus cu 8% în primele opt luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025. Cele mai mai scăderi s-a înregistrat în domeniul activităților recreative și jocuri de noroc și HoReCa, potrivit datelor publicate de INS.

Cele mai importante scăderi au fost consemnate la jocurile de noroc și alte activități recreative, unde cifra de afaceri a coborât cu 17,3%. Hotelurile și restaurantele au înregistrat un declin de 10,4%, iar serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare au scăzut cu 9,8%.

Evoluții pozitive s-au înregistrat în cazul agențiilor turistice și tur-operatorilor care au raportat o majorare a cifrei de afaceri de 11,2%, în timp ce activitățile de spălare și curățare a articolelor textile au avansat cu 3,1%.

Luna august continuă seria scăderilor de 12 luni consecutive, în termeni anuali. Cifra de afaceri din jocuri de noroc și alte activități recreative s-a redus cu 22,7% față de august 2025. Agențiile turistice și tur-operatorii au înregistrat un declin de 11,7%, iar hotelurile și restaurantele au avut o scădere de 3,9%.

În același interval, două categorii de servicii au raportat creșteri: activitățile de spălare și curățare a articolelor textile, cu 22,4%, și serviciile de coafură și înfrumusețare, cu 7%.

Datele arată, astfel, o evoluție neuniformă a serviciilor destinate populației. În timp ce unele activități au recuperat teren în august, scăderile din alte domenii au menținut cifra de afaceri sub nivelul din anul precedent.

În august 2026, comparativ cu iulie, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată, volumul cifrei de afaceri a scăzut cu -0,7%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (2,9%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (0,7%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (0,5%).

În acelaşi timp, au fost raportate scăderi la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (4,6%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (1,9%). Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2026, faţă de luna precedentă, a fost înregistrată o scădere de 0,7%, datorită reducerii încasărilor din jocuri de noroc și activități recreative (-6,5%), la activitățile agențiilor turistice (-5,1%) și saloane de înfrumusețare (-0,5%). Singura creștere a fost la serviciile de spălare și curățarea (uscată) a hainelor.

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