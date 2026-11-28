Românii ocupă primul loc în UE la utilizarea mijloacelor de transport în comun ca principal mijloc de transport (35,2%). Pe următoarele locuri se plasează Ungaria (31,5%) și Luxemburg (30,4%).

Bulgaria înregistrează cea mai ridicată pondere a persoanelor care se deplasează în mare parte pe jos (27,7%), urmată de România (24,7%) şi Letonia (20,7%).

O treime dintre olandezi se deplasează cu bicicleta

În schimb, utilizarea bicicletei ca principal mijloc de transport nu este pe placul românilor, doar 4,1% preferând-o. În schimb, acest mijloc de transport este foarte popular în rândul olandezilor (31,6%) și în Danemarca (18,5%). Ponderi importante se înregistrează în Belgia (14%) și Ungaria (10%).

Folosirea vehiculelor cu motor (autoturisme, motociclete sau mopede) ca principal mijloc de transport variază de la 90% în Cipru, la 34,4% în România.

Anul trecut, în Uniunea Europeană, 61,7% din persoanele cu vârsta de peste 16 ani au folosit un vehicul personal cu motor (mașină, motocicletă sau moped) ca principalul mijloc de transport.

Transportul public a fost principalul mijloc de transport pentru 19,4% din persoane, în timp ce 11,4% s-au deplasat în mare parte pe jos, iar 6% au preferat bicicletele, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Urban vs. rural

Locuitorii marilor orașe europene folosesc mai mult mijloacele de transport în comun pentru deplasări (31,4%), comparativ cu 13% în orașele mici și suburbii și 10% în zonele rurale.

Clasificarea în funcție de venituri

Persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială s-au bazat pe transportul public ca principalul lor mijloc de transport, mai mult decât cele care nu sunt expuse riscului (27% faţă de 17,4%). De asemenea, acestea tind mai mult să meargă pe jos (18,6% faţă de 9,5%).

În contrast, persoanele care nu sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială folosesc mai mult vehiculele private cu motor decât cele expuse riscului (65,8% faţă de 45,5%).

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