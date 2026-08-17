Românii și-au redus consumul de electricitate în gospodării cu 11,8% în S1 – Pe total scăderea a fost de 3,3%

Consumul final de energie electrică a scăzut în primele șase luni cu 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mult au economist gospodăriile populației, unde consumul de energie electrică s-a redus cu 11,8% în S1/2026, urmare a scumpirii abrupte după liberalizarea prețului de la 1 iulie 2025.

Consumul de energie electrică în economie s-a menținut în primul semestru aproape constant, reducerea fiind de 0,6% iar iluminatul public s-a redus cu 4,6% semn că și primăriile au începu să economisească.

În perioada analizată, producția de energie electrică a scăzut cu 2,6%, față de primele șase luni din 2025. Datele INS mai arată o majorare a exportului de energie electrică +11,4% la 7,7 mld. kWh.

Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 2,9 mld. kWh, în creștere cu 405,8 milioane kWh (+16,4%). Din totalul producției de energie electrică, pierderile din rețea și consumul propriu tehnologic a urcat la 11%, cu un punct procentual sub cantitatea de energie fotovoltaică produsă în primul semestru.

Conform INS, în S1/2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,1% față de perioada similară din 2025.

Producția internă a însumat aproape 8 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu -2,6% iar importurile au fost de 7,5 milioane tep, în scădere cu -5,5%.

La producție enrgie electrică, cea mai mare creștere s-a consemnat la energia produză în centrale fotovoltaice, producția ajungând la 3,3 mld kWh, în creștere cu +42,1% față de aceeași perioadă din 2025.

Producția din termocentrale a fost de 7,680 miliarde kWh, în scădere cu 485,2 milioane kWh (-5,9%). Producția din hidrocentrale a fost de 7,489 miliarde kWh, în creștere cu 1,136 miliarde kWh (+17,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4,530 miliarde kWh, în scădere cu 598,6 milioane kWh (-11,7%).

Producția din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, a fost de 3,273 miliarde kWh, în creștere cu 268,9 milioane kWh (+9%) față de perioada similară a anului trecut, iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice în primul semestru a fost de 3,259 miliarde kWh, în creștere cu 965,3 milioane kWh (+42,1%) față de aceeași perioadă.

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