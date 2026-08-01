Românii și-au majorat investițiile în perioada prăbușirii burselor. Analiză XTB: Au crescut simultan activitatea, tranzacțiile și depunerile în conturi

Investitorii români au reacționat diferit față de tendința obișnuită din perioadele de turbulențe bursiere generate de conflictul dintre SUA și Iran, preferând să își majoreze expunerea pe piețe, în loc să se retragă, potrivit unei analize realizate de XTB România.

Datele companiei, care compară perioada 24 februarie – 9 martie cu intervalul 1 ianuarie – 23 februarie, arată că numărul mediu zilnic al investitorilor activi din România a crescut cu 12,3%, în timp ce valoarea capitalului utilizat zilnic în tranzacționare a avansat cu 8%.

În același timp, depozitele în conturile de investiții au fost mai mari cu 13%, iar depozitele nete au urcat cu 12,2%.

„Românii nu s-au retras complet, ci au devenit mai activi și s-au orientat în special către instrumente care reacționează rapid la mișcările pieței, precum indicii americani, aurul și petrolul”, se arată în analiza XTB România.

Investitorii români au văzut scăderile ca pe o oportunitate

Potrivit analizei, evoluția indică faptul că o parte dintre investitori au interpretat corecțiile bursiere drept un moment favorabil pentru investiții, și nu un motiv de retragere.

Cele mai mari volume au fost direcționate către US100 – instrument CFD care urmărește evoluția indicelui Nasdaq 100 –, urmat de aur și petrol. În total, indicii și CFD-urile au reprezentat 58% din valoarea tranzacțiilor realizate în perioada de volatilitate.

Acțiunile și ETF-urile au rămas, la rândul lor, importante în portofoliile investitorilor interesați de acumularea de capital pe termen lung.

Creșterea activității a venit din partea investitorilor experimentați

Analiza arată că intensificarea tranzacționării nu a fost determinată de un aflux de investitori noi. Dimpotrivă, numărul conturilor deschise zilnic a fost cu 16,6% mai mic decât în perioada de referință.

„Reacția din perioada de volatilitate a venit în principal din partea investitorilor existenți, deja familiarizați cu piețele”, arată analiza.

Investitorii cu experiență au generat 97,5% din valoarea totală tranzacționată în perioada analizată, în timp ce investitorii aflați la început au preferat poziții mai reduse și o expunere mai mare prin ETF-uri.

„În momentele de stres din piață, experiența influențează puternic tipul de decizie: traderii activi urmăresc mișcările rapide, în timp ce investitorii aflați la început preferă instrumente mai diversificate și expuneri mai reduse”, subliniază autorii analizei.

România s-a diferențiat de alte piețe europene

Comparativ cu alte țări în care operează XTB, România s-a remarcat prin creșterea simultană a numărului de investitori activi, a valorii tranzacțiilor și a sumelor transferate în conturile de investiții.

„În România au crescut simultan numărul investitorilor activi, valoarea totală a tranzacțiilor și sumele transferate de clienți în conturile lor XTB”, potrivit analizei.

Evoluția a fost apropiată de cea înregistrată în Polonia, una dintre cele mai importante piețe ale grupului, însă România s-a evidențiat prin ritmul mai accelerat al alimentării conturilor de investiții.

Volatilitatea analizată a fost declanșată de atacul SUA asupra Iranului, de la finalul lunii februarie 2026, eveniment care a provocat scăderi pe bursele internaționale, creșterea prețului petrolului și amplificarea temerilor privind inflația și majorarea dobânzilor.

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