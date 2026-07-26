Românii renunță tot mai mult să mai apeleze la firmele prestatoare de servicii – HoReca și saloanele de înfrumusețare, cele mai afectate – Cifra de afaceri a scăzut în mai pentru a zecea lună consecutivă

Cifra de afaceri din servicii prestate populației a scăzut în primele cinci luni cu 8% (serie ajustată), față de aceeași perioadă din anul trecut.

Scăderea consumului cauzată de erodarea veniturilor populației de cea mai mare inflație din Europa se observă cel mai bine la activitatea din servicii, primele la oamenii renunță pentru a face economii. Iar la servicii, prețurile au crescut mai mult decât la celelalte produse. Astfel, în mai, inflația anuală totală a fost de 10,9%, însă la servicii creșterea prețurilor a fost de 13,5%.

Contracția activității la serviciile prestate populației, a scăzut în mai, pentru a zecea lună consecutivă, cu -9%, ceea ce a condus la scăderea de -9,2% pentru primele cinci luni.

Potrivit INS, în primele cinci luni, au au fost raportate diminuări ale cifrei de afaceri în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-14,6%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-15,5%), activitățile hotelurilor și restaurantelor (-10%) și activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-3,5%). La polul opus s-au situat activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor, cu o creștere de +15,3%.

Revenind la evoluția cifrei de afaceri din mai 2026, comparată cu aceeași lună din 2025, scăderea a fost de -9%, rezultat al rezultatelor negative din activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-20,5%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-12.5%) și activitățile hotelurilor și restaurantelor (-9,2%).

În schimb, creșteri au fost consemnate în activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (+31,4%) și în activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (+6,6%).

De la lună la lună, în mai a fost creștere a cifrei de afaceri din servici, de +12,9% pe fondul activităților hotelurilor și restaurantelor (+17,2%), activităților din agențiile turistice (+11,8%), serviciilor de coafură și alte activități de înfrumusețare (+8,9%) și activităților de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (+7,5%). Pe de altă parte, activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative au scăzut cu 2,9%.

Scăderea bruscă a activității din sectorul HoReCa, componenta esențială a industriei turismului, este îngrijorătoare, mai ales că România dispune de un potențial valoros.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, consideră că pentru a impulsiona domeniul trebuie ca de la anul fie reintrodusă prima de incoming: „Nu putem să-i lăsăm pe cei din HoReCa să suporte 100% din efectele scăderii consumului”

„Trebuie să avem o discuţie serioasă despre scăderea consumului şi felul în care a afectat turismul. Într-un mod proporţional trebuie să uşurăm un pic viaţa celor din HoReCa. Sunt nenumărate instrumente pentru aceasta şi trebuie să investim în marketing. Sper ca anul viitor să dăm din nou acea primă de incoming, să recompensăm aducerea în România a fiecărui turist străin. (…) Nu sunt nici etatist, nici intervenţionist, dar nu putem să-i lăsăm pe cei din HoReCa să suporte 100% din efectele scăderii consumului”, a spus ministrul.

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