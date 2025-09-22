Românii, nemulțumiți de actualele partide – 55% și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea lor cu formațiuni noi

Jumătate din români ar fi dispuși să voteze un partid nou înființat la viitoarele alegeri, iar 55% și-ar dori dispariția actualele formațiuni și înlocuirea lor cu altele noi, ceea ce indică profunda nemulțumire față de clasa politică, conform sondajului realizat de INSCOP Research pentru Informat.ro.

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare. Mai mult decat atât, comparativ cu situația din urmă cu 10 ani, crește puternic ponderea celor care ar vota un partid nou, de la proximativ 30% în 2015, la 50% în 2025, ceea ce confirmă, cel puțin declarativ, o disponibilitate foarte ridicată a românilor transforma nemulțumirile și frustrările în acțiune politică. Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR”, explică Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Înlocuirea partidelor existente cu unele noi

Sunt de acord cu afirmația ”Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”:

55.1% dintre români

40.7% își exprimă dezacordul

4.1% nu știu sau nu răspund.

45% dintre votanții PSD, 34% dintre votanții PNL, 33% dintre votanții USR și 71% dintre cei ai AUR

58% dintre bărbați și 53% dintre femei

62% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 58% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 51% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 52% dintre cei peste 60 de ani

72% dintre persoanele cu educație primară, 55% dintre cei cu educație medie, 35% dintre cei cu educație superioară

44% din locuitorii din București, 49% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 61% dintre cei din urbanul mic și 58% din rural

43% dintre angajații la stat și 57% dintre cei care lucrează la privat

Își exprimă dezacordul cu afirmația ”Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”:

46% dintre votanții PSD, 64% dintre votanții PNL, 65% dintre votanții USR și 27% dintre cei ai AUR

39% dintre bărbați și 43% dintre femei

37% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 37% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 44% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 43% dintre cei peste 60 de ani

22% dintre persoanele cu educație primară, 41% dintre cei cu educație medie, 64% dintre cei cu educație superioară

55% din locuitorii din București, 49% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 35% dintre cei din urbanul mic și 36% din rural

respectiv 53% dintre angajații la stat și 42% dintre cei care lucrează la privat

Disponibilitatea de a vota un partid nou – 50,6%, comparativ cu 29,8% în 2015

Întrebați dacă la viitoarele alegeri ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat:

50.6% dintre participanții la sondaj spun că da (față de 29.8% în mai 2015)

28.8% că nu (față de 35.8% în mai 2015)

19.9% nu sunt hotărâți (față de 23.6% în mai 2015)

ponderea non-răspunsurilor este de 0.8%.

Ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat:

38% dintre votanții PSD, 44% dintre votanții PNL 50% dintre votanții USR, 60% dintre cei ai AUR

54% dintre bărbați și 48% dintre femei

64% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 57% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 53% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 36% dintre cei peste 60 de ani

53% dintre persoanele cu educație primară, 50% dintre cei cu educație medie, 49% dintre cei cu educație superioară

46% din locuitorii din București, 52% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 54% dintre cei din urbanul mic și 49% din rural

46% dintre angajații la stat și 60% dintre cei care lucrează la privat.

NU ar fi dispuși să acorde votul lor unui partid nou înființat:

42% dintre votanții PSD, 34% dintre votanții PNL, 34% dintre votanții USR și 21% dintre cei ai AUR

27% dintre bărbați și 30% dintre femei

18% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 23% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 27% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 40% dintre cei peste 60 de ani

26% dintre persoanele cu educație primară, 31% dintre cei cu educație medie, 25% dintre cei cu educație superioară

26% din locuitorii din București, 31% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 28% dintre cei din urbanul mic și 29% din rural

respectiv 25% dintre angajații la stat și 22% dintre cei care lucrează la privat

