Românii cu studii primare preferă AUR. USR atrage cel mai mare procent din alegătorii cu facultate – sondaj INSCOP

Mai mult de jumătate din românii cu educaţie primară şi 41% dintre cei cu educaţie medie ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în timp cel mai mare procent de alegători cu studii terțiare ar vota USR (31% din totalul celor care au cel puțin o diplomă de licență), conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Sondajul arată cum se împarte intenția de vot a românilor în funcție de nivelul de educație, nu cum se distribuie aceste categorii în interiorul alegătorilor unui partid.

Astfel încât, un procent mic din totalul alegătorilor cu studii superioare poate însemna, în cazul unei formațiuni ce înregistrează o intenție redusă de vot, cea mai ridicată pondere a românilor cu facultate în rândul votanților unui partid.

”Distribuţia intenţiei de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educaţie primară (maxim 8 clase) şi cele cu educaţie superioară în ceea ce priveşte susţinerea partidelor. AUR conduce autoritar în clasamentul intenţiei de vot a persoanelor cu educaţie primară. În contrast, persoanele cu studii superioare favorizează formaţiuni precum USR şi PNL. Analiza votului pe criterii de educaţie dezvăluie culturi politice distincte care se suprapun peste alte tipuri de polarizări. Fractura nu este doar politică, ci şi axiologică, relevând diferenţe în raportarea la autoritate, la instituţii şi la ideea de progres social. Practic, educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu aşteptări şi comportamente civice fundamental diferite”, afirmă directorul general al INSCOP Remus Ştefureac.

Cum votează persoanele cu educaţie primară

51% dintre persoanele cu educaţie primară ar alege să voteze cu AUR

18% dintre aceştia optează pentru PSD

9% pentru PNL

5% pentru UDMR

4% pentru USR

3% pentru alt partid

3% pentru POT

3% pentru SOS România

Cum votează persoanele cu educaţie medie

41% dintre românii cu educaţie medie declară că ar alege AUR

21% PSD

14% PNL

9% USR

4% UDMR

4% POT

4% SENS

2% SOS România

1% aleg alt partid şi 1% un candidat independent.

Cum votează persoanele cu educaţie superioară

31% dintre votanţii cu educaţie superioară îşi exprimă preferinţa pentru USR

24% şi-ar exprima votul pentru PNL

15% pentru AUR

12% pentru PSD

6% pentru SENS

6% pentru UDMR

2% pentru POT

1% susţin un candidat independent, 1% un alt partid, iar 1% SOS România.

