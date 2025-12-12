Oamenii din business-ul românesc lansează un apel către magistrați și liderii statului: România are nevoie de măsuri care să redea cetățenilor convingerea că justiția funcționează în interesul lor, nu al unor grupuri de influență

România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea, avertizează organizația antreprenorială Romanian Business Leaders (RBL), după investigația Recorder privind justiția.

RBL a lansat în acest context un dublu apel către magistrații integri ai României și către liderii statului și spune că investigația a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești, respectiv fragilizarea încrederii în actul de justiție.

”Apel către magistrații integri: Curajul vostru este esențial. Nu sunteți singuri. În sistemul de justiție există numeroși profesioniști care își exercită misiunea cu onestitate, onoare și respect față de lege. Lor le adresăm un mesaj direct: Societatea românească are nevoie de voi. Mediul de afaceri are nevoie de voi. Democrația are nevoie de voi. Știm că presiunea poate fi uriașă, iar riscul de izolare este real. Dar vă asigurăm că nu sunteți singuri. Societatea civilă, mediul de business și cetățenii care cred în statul de drept vă stau alături. România are nevoie ca magistrații integri să vorbească, să acționeze, să își apere profesia și principiile. Îndemnăm instituțiile judiciare, asociațiile profesionale ale magistraților și colegii de bună credință să ia atitudine, să ceară clarificări și investigații rapide și serioase acolo unde există indicii de nereguli. Tăcerea nu poate fi o soluție”, transmite asociația Romanian Business Leaders.

RBL: În acest moment critic, instituțiile fundamentale ale statului trebuie să își exercite pe deplin responsabilitatea

În același timp, în apelul către președintele României Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan, RBL cere un proces de reconstruire a încrederii românilor în justiție.

”În acest moment critic, instituțiile fundamentale ale statului trebuie să își exercite pe deplin responsabilitatea. Cerem Președintelui României și Prim-ministrului să folosească toate pârghiile legale și constituționale pentru a restabili credibilitatea sistemului judiciar.

Asta poate însemna:

susținerea unor investigații riguroase și independente privind faptele semnalate;

inițierea sau sprijinirea unor modificări legislative, dacă acestea sunt necesare pentru a corecta derapajele structurale;

consolidarea mecanismelor de transparență, meritocrație și responsabilitate în sistemul judiciar;

protejarea și încurajarea magistraților care își exercită profesia cu integritate, precum și a celor care își exprimă opiniile în mod liber și onest”, a transmis RBL.

Potrivit RBL, România are nevoie urgentă de măsuri ferme și coerente care să redea cetățenilor convingerea că justiția funcționează în interesul lor, nu al unor grupuri de influență.

”Fără independența reală a magistraților, fără instituții credibile și fără sancționarea abuzurilor, România nu poate avea nici prosperitate, nici stabilitate, nici dezvoltare durabilă. Fără justiție nu există economie funcțională. Un stat în care regulile nu sunt aplicate corect și egal este un stat în care investițiile scad, antreprenorii își pierd încrederea, iar inovația și competiția sunt sufocate. Generațiile viitoare ne vor judeca nu după confortul tăcerii, ci după curajul vocii noastre”, spune RBL.

