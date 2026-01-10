Nicușor Dan: România a votat în favoarea acordului comercial cu Mercosur după ce am negociat elemente noi de protejare a fermierilor români și europeni – Agricultura e protejată și câștigăm noi piețe de export

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni.

Potrivit şefului statului, acest acord comercial va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent.

Nicuşor Dan a mai spus că, faţă de conţinutul acordului, ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

”România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay, după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni, cu precădere în sectorul agricol. Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe platforma X.

Acordul a fost negociat la cel mai înalt nivel, al șefilor de state și de guverne din UE

Şeful statului arată că a fost implicat activ în ultimele săptămâni în negocieri cu ceilalţi lideri europeni, astfel încât România şi UE să aibă beneficii comerciale în sectoare economice importante, dar în acelaşi timp să fie susţinuţi fermierii români şi comerţul cu produse agro-alimentare.

”Pentru sectoarele agricole sensibile, am obţinut, în urma discuţiilor succesive cu omologii europeni, o serie de concesii importante faţă de forma iniţială a Acordului. Acordul cu Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din toate produsele importate din UE, iar România va putea exporta avantajos produse din sectoare importante precum echipamente de transport, în special componente auto, aparate şi dispozitive mecanice şi electrice, produse metalice, materiale textile”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

El a menționat că, totodată, noul Acord va genera şi creşterea exporturilor de servicii din România către Mercosur şi va spori accesul ţării noastre la materii prime critice, un aspect esenţial din perspectivă strategică, pentru că se reduce astfel dependenţa de alte surse care pot folosi această dependenţă ca instrument de presiune politică.

”Diminuarea considerabilă a taxelor vamale la importuri oferă oportunităţi şi sectorului agro-alimentar românesc. Dintre indicaţiile geografice europene care vor fi protejate pe pieţele Mercosur, 15 sunt produse agricole româneşti. Sunt prevăzute limitări ale liberalizării, prin limitarea cantităţilor care pot fi importate la tarife vamale reduse – la carne de vită maximum 1.5% din producţia anuală a UE, la carne de pasăre 1.3%, iar tot ce depăşeşte aceste cantităţi va fi importat cu tarifele vamale în vigoare astăzi. Totodată, a fost inclusă o măsură suplimentară de protecţie prin introducerea clauzei bilaterale de salvgardare, care funcţionează de fapt ca o frână de mână ce poate fi activată oricând importurile unui produs cresc brusc şi pun în pericol producătorii autohtoni. Adică, facem comerţ, dar ne şi protejăm când e cazul, inclusiv prin impunerea respectării standardelor UE de producţie pentru produsele agroalimentare importate. În privinţa pesticidelor sau a altor substanţe, totul trebuie produs la standardele înalte ale UE pentru a putea fi importat aici”, explică preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, în plus faţă de conţinutul Acordului, inclusiv ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.

”În concluzie, prin scăderea taxelor vamale, România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată. Acest Acord negociat de UE este o oportunitate pentru România”, a mai spus şeful statului în mesaj.

Noi tensiuni în Coaliție

Amintim că PSD a condamnat vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină.

PSD a solicitat prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu acest acord şi a anunţat ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea lui, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.

Acordul de liber-schimb cu Mercosur a fost aprobat vineri de țările UE, în ciuda opoziției Franței. Potrivit Euractiv, țările care au votat împotrivă au fost Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut, iar România a votat pentru. Potrivit regulilor de vot ale UE, a fost necesară o așa-numită majoritate calificată – 15 din cele 27 de state membre ale blocului, reprezentând 65% din populația UE – pentru a susține acordul comercial la care se lucrează de peste 25 de ani. Acordul a fost adoptat cu votul decisiv al Italiei.

