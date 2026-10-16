România va încasa 14 mld. € fonduri PNRR și de coeziune în 2026 / MIPE propune trei direcții de dezvoltare pentru fondurile europene în viitorul exercițiu bugetar UE, 2028-2034

România a încasat 8,03 miliarde de euro din fondurile europene de coeziune în timpul Guvernului Bolojan, iar rata de absorbție a crescut la 31,56%, de la 10,58% în iunie 2025, potrivit ministrului interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Oficialul estimează intrări de peste 14 miliarde de euro din fondurile de coeziune și PNRR în 2026, în timp ce MIPE propune o schimbare de paradigmă pentru investițiile din perioada 2028–2034, construite în jurul a trei direcții: creșterea productivității și inovării, consolidarea competitivității și a convergenței regionale, respectiv întărirea rezilienței economice și strategice.

Noua abordare urmărește integrarea fondurilor europene cu resursele publice naționale și capitalul privat, astfel încât investițiile să răspundă unei strategii unitare de dezvoltare, în condițiile în care alocarea de aproximativ 60,2 miliarde de euro pentru următorul exercițiu bugetar european rămâne supusă negocierilor.

„Suntem pe locul 2 ca sume absolute încasate, după Polonia, în top 10 ca procent”, a afirmat Dragoș Pîslaru, cu privire la rata de absorbție a fondurilor de coeziune.

Oficialul a precizat că România avea o țintă de încasări de 5,28 mld. euro din fondurile de coeziune pentru acest an și a încasat deja 4,09 mld. euro. Din fondurile PNRR, România mai are de încasat două cereri de plată: cererea 5, în valoare de 2,84 mld. euro, și cererea 6, în valoare de 4,34 mld. euro.

Obiectivul autorităților este ca absorbția granturilor din PNRR, aflată în prezent la 66%, să depășească 90%. Totodată, tragerile din PNRR au depășit 87%, a mai precizat ministrul.

Trei scenarii de dezvoltare

Potrivit unei note discutate în ședința de Guvern de vineri, analizele realizate cu sprijinul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, parte a Grupului Băncii Mondiale, conturează trei direcții de dezvoltare pentru România din fondurile europene aferente viitorului exercițiu bugetar UE:

– o „Românie productivă”, axată pe cercetare, inovare, tehnologie și dezvoltarea firmelor;

– o „Românie competitivă și convergentă”, bazată pe investiții în infrastructură, capital uman și servicii;

– și o „Românie rezilientă și strategică”, cu accent pe energie, infrastructură critică, securitate cibernetică și adaptare climatică.

În acest context, autoritățile susțin varianta integrării viitorului Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), instrument în baza căruia se vor accesa fondurile europene din bugetul UE aferent perioadei 2028-2034, într-o strategie națională de dezvoltare.

Nota mai propune totodată combinarea finanțărilor europene cu resurse publice naționale și capital privat, în funcție de specificul investițiilor, după principiul „1 euro european – 1 euro public național – 1 euro privat”.

MIPE va coordona negocierile cu Comisia Europeană

Nota mai propune mandatarea MIPE pentru coordonarea elaborării și negocierea PPNR, Ministerul Finanțelor urmând să aibă un rol strategic în asigurarea cofinanțării și a corelării cu politicile fiscale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne vor coordona domeniile specifice, alături de celelalte instituții relevante și cele opt agenții pentru dezvoltare regională.

Planul va trebui să includă măsuri, jaloane, ținte, costuri estimate și mecanisme de monitorizare. Totodată, statele membre vor trebui să garanteze respectarea statului de drept, a Cartei drepturilor fundamentale, a nediscriminării și a egalității de gen. Nerespectarea condiționalităților aplicabile poate duce la suspendarea unei părți din plățile aferente Fondului Unic.

Potrivit calendarului prezentat în document, statele membre ar urma să depună planurile până la 31 ianuarie 2028. Pentru acordarea prefinanțării de 4% aferente anului 2028, decizia de punere în aplicare ar trebui adoptată de Consiliu până la 31 iulie 2028. Depunerea planurilor în sistemul informatic european SFC ar putea începe din iulie 2027.

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