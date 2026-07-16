România va depune pe 7 august cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de circa 2 mld. €

România va depune la 7 august cererea de plată nr. 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în aceeași zi în care Consiliul Uniunii Europene este așteptat să aprobe noua Decizie de punere în aplicare (CID) rezultată în urma celei de-a treia revizuiri a planului.

Cererea are o valoare brută de 2,66 miliarde de euro, însă suma care urmează să fie încasată efectiv este estimată la aproximativ 2 miliarde de euro, din care 1,6 miliarde de euro granturi și 400 de milioane de euro împrumuturi.

Revizuirea PNRR a fost negociată cu Comisia Europeană pentru a maximiza absorbția fondurilor europene și pentru a permite implementarea integrală a reformelor și investițiilor până la termenul-limită de eligibilitate, august 2026.

În urma renegocierii, valoarea totală a planului este de 20,1 miliarde de euro, din care 13,56 miliarde de euro reprezintă granturi și 6,54 miliarde de euro împrumuturi. Autoritățile susțin că ajustarea indicatorilor și reformularea unor jaloane vor reduce riscul aplicării unor penalități financiare de ordinul sutelor de milioane sau chiar al miliardelor de euro.

Doar 33 dintre cele 75 de jaloane din cererea de plată nr. 5 sunt îndeplinite în acest moment

În noua configurație convenită cu Executivul comunitar, cererea de plată nr. 5 va cuprinde 75 de jaloane și ținte, dintre care 21 aferente reformelor și 54 investițiilor. Față de structura anterioară, patru jaloane au fost mutate în cererea de plată nr. 6, deoarece nu aveau perspective reale de îndeplinire în termen, iar alte 53 de jaloane și ținte, deja îndeplinite sau aflate într-un stadiu avansat de implementare, au fost incluse în actuala solicitare de plată.

Potrivit notei privind revizuirea PNRR, în prezent sunt îndeplinite 33 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în cererea de plată nr. 5. Pentru celelalte 42, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a cerut ministerelor și instituțiilor responsabile să accelereze pregătirea documentelor justificative. Până acum au fost transmise doar 13 documente finale de tip „cover-note”, pentru restul fiind în desfășurare discuții tehnice.

Printre instituțiile care mai au de îndeplinit obligații se numără Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Economiei. Acestea trebuie să finalizeze adoptarea unor acte normative, să transmită documentația justificativă și să respecte principiul ireversibilității reformelor deja validate de Comisia Europeană.

Documentul mai arată că toate instituțiile implicate trebuie să finalizeze verificările privind achizițiile publice, prevenirea dublei finanțări și riscurile de fraudă, precum și implementarea măsurilor solicitate de Autoritatea de Audit și de Comisia Europeană. După depunerea cererii de plată nr. 5, Guvernul intenționează să solicite o nouă modificare punctuală a unor jaloane considerate critice, inclusiv cele referitoare la Codul amenajării teritoriului, legea salarizării unitare și cadrul legislativ din domeniul energiei.

Conform calendarului prezentat în document, cererea de plată nr. 6 va fi depusă la sfârșitul lunii septembrie, iar toate ministerele și instituțiile responsabile trebuie să finalizeze documentația aferentă jaloanelor și țintelor până la 1 august 2026.

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