România va cumpăra o corvetă produsă în Turcia. Ministrul Moșteanu: „Un pas important pentru întărirea securității la Marea Neagră”

Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au dat luni, în unanimitate, aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia.

Este „un pas important pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a scris, pe Facebook, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (foto centru). „Această navă, modernă și interoperabilă NATO, va fi achiziționată printr-un acord guvern-la-guvern din Turcia, în baza unei proceduri demarate la finalul anului trecut și aprobate de CSAT”, a adăugat ministrul.

Procedura de achiziție a navei a fost demarată la sfârșitul anului 2024 și a fost aprobată de CSAT în martie 2025. Decizia Parlamentului se înscrie în programul de modernizare a Forțelor Navale Române, care include, pe termen lung, construcția a patru corvete europene, a trei fregate și înzestrarea cu submarine, drone și nave vânătoare de mine.

„Valoarea acestei corvete, prețul este documentat de colegii din Ministerul Apărării – 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preț, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete și alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar față de echipamentul standard pe care îl are”, a precizat ministrul Apărării.

„Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii, iar pentru acest lucru este esențial să arătăm că suntem pregătiți să ne apărăm și să asigurăm securitatea navigației”, a mai spus ministrul Ionuț Moșteanu.

Ministerul Apărării Naționale a reiterat, într-un comunicat, angajamentul de a consolida securitatea României și de a contribui activ la apărarea colectivă a NATO în regiunea Mării Negre.

