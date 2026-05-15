Familiile cu copii în Europa: România, printre statele cu cele mai mari ponderi – Creștere accelerată a numărului gospodăriilor fără copii, la nivelul UE

La nivelul întregii UE, 23,4% dintre gospodării aveau copii, iar România se afla pe locul 6 în clasament, cu un procent de 26,6%, conform datelor Eurostat pentru 2025. Analiza datelor arată că cea mai mare creștere a fost înregistrată, în ultimul deceniu, de numărul familiilor formate din adulți singuri fără copii.

Cele mai mari ponderi ale familiilor cu copii sunt înregistrate în Slovacia (35,4%) și Irlanda (30,8%), în timp ce în trei state din nordul Europei mai puțin de o cincime dintre gospodării se aflau în această categorie: Finlanda (18,2%), Lituania (18,4%) și Germania (19,9%).

România, locul 3 în topul țărilor cu cea mai mare pondere a gospodăriilor având cel puțin 3 copii

Cele mai numeroase sunt familiile cu un singur copil, situație valabilă și în cazul României:

jumătate dintre gospodăriile cu copii din UE aveau un singur copil (50,2%)

în timp ce 37,6% aveau doi copii

și 12,2% aveau trei sau mai mulți copii.

Gospodăriile cu un singur copil erau predominante în toate țările UE, cu excepția Țărilor de Jos, unde ponderea gospodăriilor cu doi copii era mai mare.

Gospodăriile cu trei sau mai mulți copii erau cele mai puțin frecvente în toate țările, iar România este pe locul trei:

ponderea acestora în rândul gospodăriilor cu copii era de 19,2% în Irlanda, de 18,1% în Suedia și de 15,6% în România

sub 8% în Bulgaria, Portugalia, Lituania și Italia.

Numărul familiilor formate din adulți fără copii, în creștere accelerată – a crescut cu 19,2%, în ultimul deceniu

În 2025, în UE existau 203,1 milioane de gospodării.

Numărul total al gospodăriilor din UE a crescut cu 6,0% între 2016 și 2025, în ritm diferit, în funcție de compoziție:

Gospodăriile formate din adulți singuri fără copii au înregistrat cea mai rapidă rată de creștere, de 19,2%.

Gospodăriile formate din cupluri (conform stării civile legale sau relației de facto) fără copii au crescut cu 3,3%.

În același an, UE înregistra:

cel mai mare număr de gospodării formate din adulți singuri fără copii (76,1 milioane)

urmate de cuplurile fără copii (48,9 milioane)

alte tipuri de gospodării fără copii (30,7 milioane) și cuplurile cu copii (29,9 milioane).

Situația a fost generată, în principal, de creșterea vârstei medii a europenilor, exemple relevante fiind în acest sens Germania și Italia, unde natalitatea este scăzută și populația este foarte îmbătrânită.

Trendul tot tinerilor care nu vor copii este în creștere, la fel ca și infertilitatea, contribuția acestora la avansul familiilor fără copii este încă redusă.

În ceea ce privește restul gospodăriilor din UE, numărul acestora a rămas aproape neschimbat sau a scăzut între 2016 și 2025: cuplurile cu copii au scăzut cu 6,3 %, în timp ce gospodăriile cu 2 adulți (care nu formează un cuplu) sau mai mulți, denumite în prezentul articol și „alte tipuri” de gospodării, au scăzut cu 0,8 %. În acest tip de gospodărie, scăderea a fost mai accentuată în cazul gospodăriilor cu copii (-3,5 %), în timp ce gospodăriile fără copii au înregistrat o creștere de 0,3 %.

