România și Ucraina dezvoltă infrastructura de aprovizionare cu combustibil pe căi navigabile – Centru de comandă pentru accelerarea circulației pe canalul Sulina

Guvernul de la Kiev a încheiat acorduri privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și a căilor navigabile care traversează România pentru aprovizionarea cu combustibil, a anunțat prim-viceprim-ministrul și ministrul Energiei al Ucrainei, Denys Shmyhal, relatează Ukrainian Shipping Magazine.

Situația de pe piața combustibililor și gradul de pregătire pentru funcționarea în condiții de riscuri militare au fost discutate în comun de Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii, Serviciile Fiscale și Vamale, Comitetul Antimonopol și reprezentanții mediului de afaceri.

La data de 3 septembrie 2026, piața rămâne controlată și echilibrată, iar resursele disponibile permit acoperirea nevoilor actuale ale consumatorilor, mai scrie publicația.

Pentru a se asigura că situația rămâne sub control, se iau o serie de măsuri. În special, continuă discuțiile privind diversificarea rutelor de aprovizionare. Se acordă o atenție deosebită direcției românești.

„Am ajuns la acorduri concrete privind extinderea capacității logistice a căilor ferate și a căilor navigabile prin România, în urma recentei întâlniri dintre președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și președintele României, Nicușor Dan. Lucrăm la nivel guvernamental pentru a le pune în aplicare”, a declarat Denys Shmyhal.

În special, guvernul a lansat un proiect-pilot privind stocarea subterană a combustibililor. În Ucraina va fi creat un sistem extins de instalații de stocare subterană și vor fi asigurate condițiile adecvate pentru stocarea în siguranță a produselor petroliere.

De asemenea, se majorează rezervele de combustibil.

Centru comun de coordonare pentru a accelera circulația navelor pe canalul Sulina

Oficiali din instituții de profil din Ucraina și România au stabilit, la sfârșitul lunii august, crearea unuiun centru de coordonare a accelerării circulației navelor pe canalul Sulina.

Conform Administrației Porturilor Maritime din Ucraina, decizia a fost luată în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din România, ai Administrației Dunării Inferioare (AFDJ) și ai Comisiei Europene.

Acest lucru a fost comunicat de Administrația Porturilor Maritime din Ucraina.

La întâlnire au participat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scriosteanu, directorul general al AFDJ, Angela-Stela Ivan, directorul pentru rute maritime al AFDJ, Bogdan Bike-Benuce, managerul public al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Ionuț Petrescu, precum și șeful echipei „Solidarity Routes” din cadrul Comisiei Europene, Alan Baron.

Partea ucraineană a fost reprezentată de conducerea SE „USPA” și de Ministerul Politicii Agrare.

În cadrul întâlnirii, părțile s-au familiarizat cu planurile actuale ale părții române privind dezvoltarea Canalului Sulina și au discutat posibilitățile de sincronizare a acestora cu nevoile clusterului ucrainean de pe Dunăre.

Măsurile concrete stabilite

Tema principală a întâlnirii a fost creșterea capacității de tranzit a Canalului Sulina și reducerea timpului de așteptare al navelor.

În urma întâlnirii, s-au convenit următoarele măsuri concrete:

crearea unui centru de coordonare al USPA și AFDJ pentru o interacțiune operațională constantă și coordonarea mișcării flotei

creșterea numărului de echipe de inspecție ale serviciilor vamale și de frontieră românești pentru a asigura posibilitatea vămuirii simultane a unui număr mai mare de nave

să acorde atenție continuării implementării proiectului „PRIMUS”, pentru a permite trecerea navelor pe timp de noapte prin Canalul Sulina

să organizeze cursuri comune de formare pentru agenții și brokerii vamali ucraineni și români cu privire la procedurile de vămuire, în conformitate cu normele spațiului Schengen

să depună împreună eforturi maxime pentru a crește capacitatea de tranzit a canalului și numărul navelor care trec prin Canalul Sulina.

Oficialii români au atras atenția asupra apariției, în spațiul informațional ucrainean și român, a unor mesaje care „nu reflectă întotdeauna pe deplin motivele reale ale întârzierilor navelor”.

USM a raportat anterior că Sulina ar putea fi închisă timp de două zile din cauza vremii nefavorabile: aproximativ 70 de nave așteaptă în rada.

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