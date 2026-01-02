România trimite o aeronavă militară pentru transportul a șase pacienți cu arsuri grave după incendiul de la Crans-Montana

România a pregătit o aeronavă militară pentru transportul medicalizat a șase persoane cu arsuri grave, rănite în incendiul produs la 1 ianuarie 2026 într-un club din stațiunea elvețiană Crans-Montana, cantonul Valais.

Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în urma solicitării formulate de autoritățile elvețiene prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Aeronava Ministerului Apărării Naționale este configurată pentru misiuni de tip Medevac și urmează să efectueze un zbor pe ruta Lausanne – Paris, unde pacienții vor fi transferați în unități medicale specializate din Franța.

Asistența medicală pe durata zborului este asigurată de personal medical specializat din cadrul UPU SMURD București. Misiunea se desfășoară sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, conform procedurilor europene aplicabile în caz de urgențe majore.

Potrivit DSU, cheltuielile aferente acestor misiuni sunt acoperite conform cadrului legal în vigoare, o parte dintre costuri urmând să fie rambursată prin bugetul Mecanismului European de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Incendiul din Crans-Montana, izbucnit într-un bar aglomerat în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu cel puțin 40 de persoane decedate și 115 răniți, mulți dintre aceștia suferind arsuri grave. Elveția a activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE, iar mai multe state europene, inclusiv Franța, au început preluarea pacienților răniți.

