Comisia trimite România la CJUE pentru că nu a închis nici până acum toate depozitele neconforme de deșeuri – întârzierea pune în pericol și aderarea la OCDE

Comisia Europeană a declanșat, vineri, o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), din cauza nerespectării obligațiilor care îi revin în ceea ce privește depozitarea deșeurilor în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850).

Decizia Comisiei Europene de a trimite România la CJUE vizează cele nouă depozite neconforme care au rămas neînchise și nereabilitate, dintr-un total inițial mult mai mare (101 situri).

Acestea sunt împărțite în două categorii: depozite municipale (administrate de primării) și depozite industriale (provenite de la foste fabrici de stat, adesea aflate în insolvență sau abandonate).

În pofida unor progrese, precizează Bruxelles-ul, autoritățile române nu au răspuns pe deplin preocupărilor, întrucât nouă situri nu sunt încă reabilitate. Comisia consideră că eforturile depuse până în prezent de autoritățile române sunt insuficiente și, prin urmare, sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la România.

Pentru a nu periclita aderarea la OCDE și a evita penalități stabilite de CJUE, Administrația Fondului pentru Mediu a preluat șase depozite municipale

Anul trecut, guvernanții au decis preluarea de la administrațiile teritoriale, la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), a șase pentru care autoritățile locale nu au avut fonduri sau capacitate administrativă pentru a le închide.

AFM anunța anul trecut preluarea rapidă în administrare a șase depozite neconforme de deșeuri municipale, în vederea închiderii și ecologizării acestora.

„Măsura reprezintă un pas esențial pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și în cadrul obligațiilor față de Uniunea Europeană privind protecția mediului”, preciza AFM.

Cele șase depozite:

Vulcan (județul Hunedoara);

Darabani (județul Botoșani);

Săveni (județul Botoșani);

Hurghiş – Câmpulung Moldovenesc (județul Suceava);

Lipova (județul Arad);

Rupea (județul Brașov).

Directiva

Directiva le impune statelor membre obligația de a lua măsurile necesare pentru a închide și reabilita depozitele de deșeuri cărora nu li s-a acordat o autorizație sau care nu îndeplinesc condițiile de exploatare prevăzute de lege. Aceste obligații sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor pe termen lung la adresa sănătății umane și a mediului cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor și de depozitarea deșeurilor netratate.

Directiva privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/850) stabilește standarde aplicabile depozitelor de deșeuri pentru a preveni efectele adverse la adresa sănătății umane, a apei, a solului și a aerului.

Scopul său este de a asigura o reducere progresivă a depozitării deșeurilor, în special a deșeurilor care sunt adecvate pentru reciclare și pentru alte tipuri de valorificare. Aceasta urmărește, de asemenea, să prevină sau să reducă pe cât posibil efectele negative asupra mediului ale depozitării deșeurilor, pe parcursul întregului ciclu de viață al depozitului de deșeuri.

Cronologia conflictului declanșat în 2020 și a întârzierilor României

Derogarea tranzitorie acordată în temeiul Tratatului de aderare a permis anumitor depozite de deșeuri să funcționeze până la 16 iulie 2017, dată după care toate depozitele de deșeuri neconforme trebuiau închise și reabilitate. România a raportat că 92 de depozite de deșeuri au fost închise și reabilitate, dar 15 situri funcționează în continuare fără planuri clare de reabilitare. Acesta este motivul pentru care Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2020 și un aviz motivat în februarie 2024.

În pofida unor progrese, autoritățile române nu au abordat pe deplin preocupările exprimate, întrucât 9 situri nu sunt încă reabilitate. Comisia consideră că eforturile depuse de autoritățile române au fost până în prezent insuficiente și, în consecință, inițiază o acțiune împotriva României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

****