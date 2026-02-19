România trebuie să fie în primul val al aprofundării Uniunii Piețelor de Capital – Poziție TechAngels, RBL, ROPEA

Romanian Business Leaders (RBL), comunitatea care reunește peste 600 de lideri de business din România, alături de TechAngels, cea mai extinsă și experimentată rețea de investitori de tip angel din România, și ROPEA (Asociația de Investiții Private din România) susțin participarea României în primul val al aprofundării Uniunii Piețelor de Capital (Capital Markets Union – CMU) și consideră că această etapă a integrării financiare europene reprezintă o oportunitate strategică majoră pentru economia românească.

La nivel european, aprofundarea Uniunii Piețelor de Capital urmărește integrarea mai profundă a piețelor financiare din statele membre, reducerea fragmentării naționale și facilitarea circulației capitalului peste granițe.

Obiectivul este mobilizarea economiilor private europene către investiții productive, în special în inovare, digitalizare, tranziție verde și infrastructură strategică, pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene într-un context global dinamic.

„Primul val” este constituit din state care aleg să participe activ și timpuriu la această integrare

Președinta Comisiei Europene a anunțat recent măsuri privind accelerarea acestui proces, inclusiv prin posibilitatea ca un grup de state membre să avanseze mai rapid în implementarea unor măsuri comune.

„Primul val” este constituit din acele state care aleg să participe activ și timpuriu la această etapă de integrare, contribuind la definirea noilor mecanisme și beneficiind de integrarea mai rapidă în fluxurile europene de capital.

„România dispune de un ecosistem antreprenorial dinamic și de o comunitate investițională activă. Considerăm oportună o poziționare publică, clară și coordonată privind participarea României la această etapă accelerată a Uniunii Piețelor de Capital, precum și consolidarea dialogului între autorități și sectorul investițional”, transmite RBL.

Avantajele integrării rapide

• acces mai rapid la instrumente financiare și mecanisme de investiții transfrontaliere;

• integrare mai profundă în ecosistemul european de capital;

• creșterea atractivității pentru investitori instituționali și fonduri internaționale;

• consolidarea poziției României ca destinație pentru capital de creștere și inovare.

„Modernizarea economiei românești depinde de rapiditatea cu care ne integrăm în fluxurile financiare europene. Prin aderarea la acest prim val al Uniunii Piețelor de Capital, România alege să fie parte din nucleul decizional al UE. Este un pas strategic pentru a asigura un mediu de afaceri competitiv, transparent și conectat direct la resursele de capital ale continentului.”, a declarat Sergiu Neguț, Președintele RBL.

Din perspectiva investitorilor early-stage, impactul este direct: startup-urile românești pot beneficia de acces mai larg la capital european, de rețele extinse de co-investitori și de opțiuni mai solide de finanțare și exit.

TechAngels, Romanian Business Leaders și ROPEA își exprimă disponibilitatea de a contribui cu expertiză practică la definirea unei poziții strategice care să maximizeze beneficiile acestei inițiative pentru economia românească.

