România testează drone interceptoare cu inteligență artificială în cadrul consolidării apărării aeriene pe flancul estic al NATO

România a testat un nou sistem de apărare aeriană bazat pe inteligență artificială, în cadrul unor exerciții desfășurate la Marea Neagră, pe fondul intensificării riscurilor de securitate generate de conflictul din Ucraina, potrivit Reuters.

În centrul testelor s-au aflat interceptoarele de drone Merops, dezvoltate de compania americană Project Eagle, fondată de fostul CEO Google Eric Schmidt. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, sistemul urmează să fie operațional în România în câteva zile.

România, stat membru NATO și al Uniunii Europene, se află la frontiera cu Ucraina și a raportat în mod repetat încălcări ale spațiului aerian de către drone în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

Oficiali NATO au declarat că amenințarea reprezentată de drone pe flancul estic al Alianței determină accelerarea măsurilor de consolidare a apărării aeriene. „Amenințarea este reală”, a afirmat generalul-maior Arnoud Stallmann, din cadrul Comandamentului Aliat pentru Transformare al NATO.

România și structuri NATO au evaluat timp de două săptămâni sisteme de interceptare a dronelor, radare, senzori și echipamente de bruiaj furnizate de companii private, precum și capabilitățile existente de apărare.

Sistemul Merops, utilizat deja în Ucraina și Polonia, include o platformă de comandă la sol, lansatoare și drone interceptoare capabile să funcționeze autonom prin inteligență artificială și integrare radar.

Ministrul Apărării a precizat că testele au avut rezultate parțial pozitive

Ministrul Apărării a precizat că testele au avut rezultate parțial pozitive, menționând o abatere a unui interceptor de la traiectorie în timpul unui exercițiu. Totuși, el a evidențiat performanțele sistemului în ceea ce privește detecția termică, precizia radarului și capacitatea de angajare a țintelor.

Potrivit acestuia, sistemul ar putea fi utilizat pentru contracararea amenințărilor aeriene de-a lungul Dunării.

În prezent, România dispune de capacități de apărare aeriană care includ avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS, rachete sol-aer cu rază scurtă și sisteme antiaeriene Gepard.

Totodată, România și Ucraina analizează posibilitatea producerii comune de drone, în cadrul mecanismului european de finanțare pentru apărare SAFE.

