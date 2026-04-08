Ministrul Energiei: România are stocuri suficiente de petrol până la finalul lunii mai

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat marți că România dispune în prezent de stocuri suficiente de petrol, care pot acoperi necesarul de consum al pieței până la finalul lunii mai, potrivit Antena 3. El a mai adăugat că motorina rămâne punctul sensibil al pieței, deoarece România consumă mai mult decât produce.

Bogdan Ivan a anunțat că România are aproximativ două milioane de tone echivalent petrol în depozite și că „suntem în proces de creștere a acestor depozite”.

”În momentul de față, noi avem aproximativ două milioane de tone echivalent petrol, carburant și petrol în rezerva strategică a statului român. Nu ne-am atins de nici o moleculă până în momentul de față. Suntem în proces de creștere a acestor depozite, mai ales pe teritoriul României, pentru a ne asigura în fața unei eventuale crize de aprovizionare. Nu avem de unde să știm cum evoluează. În momentul de față, România cu siguranță are stocuri, are fluxuri de aprovizionare care nu ne pun în pericol, cel puțin până la finalul lunii mai, adică suntem asigurați de acest lucru”, a spus ministrul Energiei la Antena 3.

Potrivit lui Ivan, România va începe să importe petrol din Golful Finlandei pentru a rezolva o întârziere în aprovizionarea din Kazahstan pentru rafinăria Petromidia.

”Am fost perturbați de atacurile de duminică noaptea ale Ucrainei asupra terminalelor petroliere din Novorossiisk și din cele din Golful Finlandei. În momentul de față nu putem să estimăm impactul, pentru că cei de la KazMunayGas, de unde noi aducem petrolul și îl rafinăm la Petromidia, estimează un delay (întârziere – n.r.) de aproximativ 2-3 săptămâni pentru aprovizionarea de acolo, dar noi ne-am orientat în același timp împreună cu ei spre Golful Finlandei și aducem de acolo. Dar este evident, una e să aduci din Marea Neagră, una e să vii din Golful Finlandei, să ocolești întreaga Europă și să ajungi înapoi în Constanța”, a mai explicat Ivan.

Ivan: „În cazul motorinei, avem o producție de aproximativ 5 milioane și jumătate de tone pe an”

Ministrul Energiei a mai explicat de ce motorina este elementul cu cea mai mare presiune în perioada aceasta.

„Pentru că, în general, în Europa avem o zonă de consum axată pe motorină. În momentul de față, din tot ceea ce producem noi, rafinăriile din România, de exemplu, undeva la dublu față de cât producem benzină, noi exportăm. În schimb, în cazul motorinei, avem o producție de aproximativ 5 milioane și jumătate de tone pe an, dar consumăm de aproape 7 milioane. Prin urmare, ajungem să importăm. Exportăm un milion în rețeaua proprie Rompetrol în Republica Moldova, de exemplu, dar avem nevoie încă de importuri.

Consumăm mai mult decât producem în cazul motorinei. Noi suntem sub media europeană cu aproximativ 5%. Dacă acele măsuri pe care le-am propus încă de acum o lună și jumătate, care au fost adoptate târziu din punctul meu de vedere, dar dacă nu ar fi fost adoptate deloc acele măsuri, astăzi nu ar fi fost 10 lei motorina, ar fi fost 11 lei motorina”, a explicat Bogdan Ivan.

