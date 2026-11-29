Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va semna, luni, la Luxemburg, în numele României, acordul de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), nouă instituție financiară internațională destinată mobilizării de fonduri pentru investiții în apărare, securitate și infrastructură critică. Celelalte state fondatoare sunt Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina. Bucureștiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic.

Ministerul Finanțelor a anunțat că ministrul Alexandru Nazare va face, în zilele de 29 și 30 noiembrie, o vizită în Luxemburg, unde va participa la ceremonia oficială de semnare a documentelor constitutive ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB). Alexandru Nazare va semna, în numele României, acordul de înființare a noii instituții financiare internaționale, alături de reprezentanții celorlalte state fondatoare.

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Potrivit News.ro, ceremonia oficială va avea loc luni, la Filarmonica din Luxemburg, în prezența prim-ministrului Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, a ministrului Finanțelor luxemburghez, Gilles Roth, a ministrului Finanțelor și al Veniturilor Naționale al Canadei, François-Philippe Champagne, și a reprezentanților celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanțează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței economice reprezintă priorități strategice, constituirea unei instituții financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesității mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile și sustenabile pe termen lung”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Ei au subliniat că România participă la această inițiativă nu doar în calitate de viitor beneficiar al unui nou instrument financiar internațional, ci ca stat fondator, implicat direct în definirea arhitecturii instituționale, a modelului de guvernanță și a mecanismelor de finanțare ale noii bănci.

Ministerul Finanțelor a menționat că a susținut, în procesul de constituire a DSRB, dezvoltarea unui model instituțional capabil să mobilizeze capital public, privat și instituțional, să sprijine industriile strategice și să faciliteze finanțarea infrastructurii critice.

Beneficiile

„Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspunde unei provocări majore a următorilor ani: finanțarea angajamentelor strategice în domeniul apărării și securității, concomitent cu menținerea echilibrului fiscal-bugetar și protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, a precizat sursa citată.

De asemenea, capitala României va găzdui un birou regional pentru flancul sudic.

„Totodată, decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic consolidează poziția strategică a României în regiune și creează noi oportunități pentru atragerea de capital, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și furnizare”, au mai declarat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență este concepută ca o instituție financiară multilaterală deținută de state suverane, care urmărește obținerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, și facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, în condiții competitive.

Noua instituție va funcționa în complementaritate cu mecanismele de finanțare existente, inclusiv SAFE, Banca Europeană de Investiții și instituțiile financiare naționale, având drept obiective: mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în apărare, securitate și reziliență; facilitarea accesului statelor membre și al companiilor la finanțare prin împrumuturi și garanții; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din lanțurile de producție și aprovizionare ale industriilor strategice; extinderea capacităților industriale, dezvoltarea tehnologică și accelerarea inovării.

Agenda ministrului Finanțelor

În cadrul vizitei oficiale, ministrul Alexandru Nazare va fi primit la Palatul Ducal și va participa la dejunul oficial oferit de Alteța Sa Regală, Marele Duce al Luxemburgului.

Agenda ministrului mai cuprinde, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu Gilles Roth, ministrul Finanțelor al Marelui Ducat al Luxemburgului, în perspectiva aprofundării cooperării economice și financiare dintre cele două state, dar și o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiții (BEI).

De asemenea, ministrul Finanțelor are programată și o întâlnire cu reprezentanții Asociației RomLux (Romania Luxembourg Business Forum), camera de comerț bilaterală acreditată în Luxemburg, care promovează relațiile economice și comerciale dintre cele două state, facilitează investițiile și dezvoltarea parteneriatelor între comunitățile de afaceri din România și Luxemburg. Întâlnirea are ca scop consolidarea dialogului cu mediul de afaceri și dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.

„Prin semnarea acordului constitutiv al DSRB, ministrul Finanțelor va oficializa participarea României, în calitate de stat fondator, la construcția unui nou pilon al arhitecturii financiare internaționale de securitate, proiect care va contribui la finanțarea priorităților strategice de apărare, reziliență și dezvoltare economică ale statelor membre”, au mai declarat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

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