România, singura economie în contracție din regiune – UniCredit avertizează și asupra riscului unui guvern anti-UE în România și Polonia

Economiștii UniCredit au revizuit în scădere prognoza privind evoluția PIB-ului României în acest an, de la un avans modest de 0,2% la o contracție de 0,8%, potrivit celui mai recent raport trimestrial. România este singurul stat din regiune a cărui economie va scădea în acest an, media prognozelor pentru Europa Centrală și de Est (ECE) indicând un avans de 2,2% al PIB-ului. În 2027, economia României ar urma să înregistreze un avans de 2,3%, sub media ECE, de 2,5%.

Printre principalele riscuri identificate în mod specific pentru România se numără venirea la putere a unui guvern anti-UE.

Printre cele mai mari avansuri prognozate pentru 2026 se numără cele din Slovenia (3,8%), Polonia (3,6%) și Serbia (3,2%). Pentru Ungaria, avansul estimat este de 1,6%, iar pentru Slovacia, de 0,9%.

„Creșterea PIB-ului a rămas rezilientă în pofida șocurilor generate de prețurile la energie și s-ar putea menține în intervalul 2-3% în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est în 2026. Slovacia și România rămân în urmă din cauza consolidării fiscale, în timp ce Ungaria se confruntă cu un efect negativ din partea exporturilor nete”, notează analiștii de la The Investment Institute al UniCredit.

Ei se așteaptă la o accelerare a creșterii în majoritatea țărilor în 2027, pe fondul îmbunătățirii mediului extern și al sprijinului oferit de stimulul fiscal al Germaniei. De asemenea, cheltuielile mai mari pentru inteligență artificială, apărare, electrificare și tranziția energetică ar urma să susțină exporturile și investițiile.

„Consumul privat ar trebui să rămână principalul motor de creștere, deși ar putea încetini ușor în unele țări, pe măsură ce creșterea salariilor reale se atenuează. Investițiile ar trebui să rămână reziliente, în pofida unei încetiniri temporare a investițiilor publice, pe măsură ce finanțarea din PNRR se încheie”, mai avertizează raportul citat.

Inflația din România, aproape dublă față de media regională

Inflația la sfârșitul lui 2026 este estimată la 6,5% în România, după 9,7% la finalul lui 2025, și la 3,6% în 2027. Media ECE este de 3,6% pentru 2026. Cea mai apropiată după România este Bulgaria, cu 4,9%.

În regiune, prețurile la energie ar putea împinge temporar inflația în sus, iar prețurile alimentelor ar putea deveni o sursă de presiune inflaționistă.

În România, majorările de TVA au dus la creșterea inflației anuale, dar efectul lor a dispărut în august, punctează analiștii. Potrivit documentului, „inflația a scăzut puternic în trimestrul 3 din 2026, pe măsură ce șocurile de ofertă au ieșit din baza anuală”. În plus, consumul slab poate susține procesul de dezinflație în 2027.

Raportul arată că „BNR va menține probabil rata dobânzii neschimbată până la jumătatea lui 2027 și se va baza pe instrumente de lichiditate pentru a gestiona ROBOR”. Dezinflația ar putea permite reduceri de dobândă în a doua jumătate din 2027, dacă ajustarea fiscală rămâne pe drumul cel bun.

Presiune pe consum

Este probabil ca ritmul de creștere a salariilor reale să se modereze în aproape toate țările în 2026 și 2027. România este singura țară din regiune unde câștigurile reale sunt așteptate să scadă în acest an.

„În sectorul public, presiunile generate de consolidarea fiscală în unele țări și spațiul fiscal limitat în altele ar trebui să restrângă majorările salariale. Slovacia ar putea fi o excepție, ciclul electoral susținând probabil o creștere mai rapidă a salariilor”, se arată în raport.

În sectorul privat, piețele muncii rămân în general tensionate în regiune, dar semnele de relaxare din unele țări, împreună cu eforturile de a păstra competitivitatea, pot contribui la o creștere salarială mai lentă.

„Moderarea creșterii salariilor reale ar trebui să ducă la o creștere mai lentă a consumului privat. Dacă prețurile la energie rămân ridicate o perioadă îndelungată, presiunea asupra veniturilor reale ar putea afecta mai puternic consumul”, comentează analiștii UniCredit.

Deficite, datorie și curs

Deficitul bugetar al României este prognozat la 6,2% din PIB în 2026 și la 5,4% în 2027. În 2026, Ungaria are un deficit estimat de 7,3% din PIB în acest an, iar Polonia de 7,1%. Deficitul de cont curent al României este estimat la 7,5% din PIB în 2026 și la 7,2% în 2027, cel mai ridicat din regiune. Următoarea este Bulgaria, cu 5,5% în 2026.

Datoria publică a României este estimată la 63,1% din PIB în 2026 și la 65,2% în 2027. Pentru Polonia, raportul indică 64,1% în 2026, iar pentru Ungaria 77,3%.

Deficitele fiscale rămân ridicate în regiune, avertizează raportul. Analiștii UniCredit și se așteaptă ca acestea să se adâncească în 2026 din cauza măsurilor de sprijin pentru energie și a cheltuielilor cu apărarea, înainte de a se stabiliza sau de a scădea în 2027. Prețurile persistent ridicate la energie sau o creștere mai slabă ar putea agrava indicatorii fiscali.

Ajustarea fiscală a României „ar putea fi încetinită de instabilitatea politică”, avertizează document.

Cursul lei/euro este estimat la 5,26 la finalul lui 2026 și la 5,33 la finalul lui 2027, de la 5,10 la finalul lui 2025. „Riscurile politice pot declanșa o repoziționare într-un interval de tranzacționare mai ridicat”, se mai arată în analiza citată.

Riscuri

Printre riscurile enumerate în raport se numără faptul că „guverne populiste, anti-UE, ar putea ajunge la putere în România sau în Polonia”.

Alte riscuri identificate de raport:

Prețurile la energie rămân ridicate mai mult timp decât se aștepta, cu repercusiuni asupra inflației, creșterii globale, indicatorilor fiscali și piețelor.

ridicate mai mult timp decât se aștepta, cu repercusiuni asupra inflației, creșterii globale, indicatorilor fiscali și piețelor. O creștere a randamentelor de bază pe termen lung de pe piețele principale sau o accentuare bruscă a aversiunii globale la risc ar putea majora costurile de finanțare.

pe termen lung de pe piețele principale sau o accentuare bruscă a aversiunii globale la risc ar putea majora costurile de finanțare. O creștere mai slabă și subvențiile mai mari pentru energie ar putea agrava derapajul fiscal și ar putea crește riscul retrogradării ratingurilor în țările cu deficite mari.

O amenințare tot mai mare de război hibrid din partea Rusiei ar putea spori riscurile geopolitice regionale.

ar putea spori riscurile geopolitice regionale. Stimulul fiscal german și cheltuielile mai mari cu apărarea în Europa ar putea avea efecte de propagare pozitive mai mari decât se anticipa.

***