România, singura economie din ECE în recesiune în 2026 – Farmaceuticele, motor de rezistență; retailul, sub presiune – Inflație dublă față de media regională

Spre deosebire de restul regiunii Europei Centrale și de Est (ECE), care își menține un ritm pozitiv de creștere, România este singura economie din cele 13 analizate care va înregistra o contracție a PIB în 2026, estimată la -0,7%. În aceeași perioadă, media regională se situează la +2%, potrivit raportului Coface „CEE Sectorial Heatmap 2026”.

„Economia românească este în recesiune ca urmare a programului decisiv de consolidare fiscală. Măsurile de austeritate vor pune presiune pe cererea agregată pe termen scurt”, notează economiștii Coface. Pe de altă parte, programele SAFE și RRF ar putea stimula cererea în sectoarele construcțiilor și producției, „dar recuperarea lentă din Europa de Vest va afecta cererea externă.”

Contrastul din România și regiune este și mai pronunțat la capitolul inflație. În fiecare an din intervalul 2024-2027, rata inflației din România depășește semnificativ media regională.

Pe partea de inflație, presiunile sunt alimentate de „ratele TVA mai mari și eliminarea sprijinului pentru prețul energiei”, care au erodat puterea de cumpărare a gospodăriilor. Raportul precizează că, odată dispărut efectul de bază statistic din trimestrul al treilea 2026, inflația ar trebui să revină la un nivel de 4-5% an/an.

„Odată ce efectul de bază statistic va dispărea în trimestrul al treilea din 2026, rata inflației ar trebui să revină la 4-5% an/an. Fiind încă peste ținta de inflație, Banca Națională a României va fi reticentă în a reduce dobânzile”, notează economiștii Coface.

Farmaceuticele, motor de rezistență pentru economia românească; retailul, sub presiunea austerității

Potrivit studiului, producția farmaceutică românească a rezistat presiunilor care afectează restul industriei: „producția s-a menținut robustă în ciuda încetinirii industriale mai largi, fiind susținută de o cerere externă constantă”.

Un al doilea factor pozitiv identificat de Coface este direcționarea fondurilor europene către sănătate. Raportul arată că „fondurile structurale UE modernizează infrastructura de sănătate, îmbunătățind accesul la tratament, medicamente și servicii medicale”.

Studiul semnalează totodată o schimbare de comportament în rândul pacienților, pe fondul constrângerilor din sistemul public. Segmentul privat de sănătate „arată un potențial puternic de creștere”, întrucât pacienții „caută tot mai mult servicii de calitate superioară și mai rapide, în afara sistemului public, constrâns financiar” – observă autorii raportului.

Dacă farmaceuticele beneficiază de cerere stabilă, retailul se numără printre sectoarele afectate direct de măsurile de consolidare bugetară. Coface arată că „consolidarea fiscală pune presiune pe cererea agregată și limitează creșterea salariilor din sectorul public, diminuând cheltuielile generale ale consumatorilor”.

Presiunea vine și din zona prețurilor: potrivit raportului, „ratele TVA mai mari și eliminarea sprijinului pentru prețul energiei au intensificat presiunile inflaționiste, erodând puterea de cumpărare reală a gospodăriilor”. Coface citează o scădere de 7% an/an a salariilor, înregistrată în luna mai.

Efectul cumulat al acestor factori se reflectă direct în comportamentul de consum. Studiul notează că „incertitudinea economică și politică ridicată determină consumatorii să amâne achizițiile discreționare majore”.

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