România şi Ucraina, principalii furnizori de energie electrică pentru Republica Moldova, în luna august, cu circa 73% din importurile Energocom

Importurile au acoperit 78,36% din volumul total de energie electrică achiziţionat de furnizorul moldovean Energocom în luna august, în principal din România şi Ucraina, în timp ce producţia internă a asigurat 21,64% din necesar, potrivit datelor publicate marţi de companie.

Energocom, furnizor central de energie electrică şi entitate cu obligaţie de serviciu public, a achiziţionat în august un volum total de 297.420 MWh de energie electrică, la un preţ mediu ponderat de 156,80 euro/MWh.

„Energia electrică produsă local a acoperit 21,64% din volumul total achiziţionat în luna august. Din această cantitate, aproximativ 20,3% a fost asigurată de parcurile şi centralele de energie regenerabilă, iar 1,35% de CET-Nord şi Termoelectrica. Restul necesarului a fost acoperit prin importuri, care au reprezentat 78,36% din volumul total achiziţionat”, arată Energocom.

Din cantitatea importată, 72,47% a fost livrată în baza contractelor bilaterale încheiate cu furnizori şi producători din România şi Ucraina, în timp ce 5,89% a fost procurată de pe Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU), prin platformele OPCOM şi Bursa Română de Mărfuri (BRM).

Potrivit companiei, preţul mediu ponderat de achiziţie a fost de 156,80 euro/MWh. Acesta nu include taxele şi costurile aferente transportului, rezervării de capacitate şi altor cheltuieli logistice.

Energocom explică nivelul preţului şi prin schimbările intervenite în modul de funcţionare a pieţei energiei electrice.

Începând cu 1 iulie 2026, odată cu aplicarea Hotărârii privind aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice, achiziţiile realizate de furnizorii cu obligaţii de serviciu public se desfăşoară prin mecanisme concurenţiale, inclusiv prin Piaţa organizată a contractelor bilaterale, Piaţa pentru Ziua Următoare şi Piaţa Intrazilnică.

„Astfel, în noile condiţii de piaţă, S.A. Energocom achiziţionează puţină energie produsă în orele de zi şi este axată pe procurarea energiei în orele de vârf 07:00-11:00 şi 18:00-23:00, ceea ce influenţează preţul mediu ponderat de cumpărare a energiei”, susţin reprezentanţii companiei.

Parteneriat cu Nuclearelectrica

Energocom aminteşte şi de parteneriatul cu Nuclearelectrica, în contextul cooperării energetice dintre România şi Republica Moldova.

Cele două companii au semnat, în 2023, un Memorandum de Înţelegere privind asigurarea rezilienţei energetice şi sprijinului reciproc.

La începutul lunii august, Nuclearelectrica a anunţat că achiziţionează energie electrică din Ucraina cu sprijinul Energocom. Energia urma să fie utilizată pentru acoperirea deficitului apărut în România ca urmare a opririi Unităţii 1 a CNE Cernavodă, astfel încât impactul asupra pieţei româneşti de energie să fie diminuat.

Ulterior, activitatea a fost oprită şi la cel de-al doilea reactor al centralei.

Datele Energocom indică astfel o pondere majoritară a importurilor în acoperirea necesarului de energie electrică în luna august, în condiţiile în care compania îşi ajustează strategia de achiziţie la noile mecanisme concurenţiale şi la necesarul de consum din orele de vârf.

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