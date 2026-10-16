România și Turcia pregătesc un memorandum de cooperare în domeniul energiei nucleare – Ankara vizează capacități de 20 GW până în 2050

Guvernul a aprobat negocierea și semnarea unui memorandum de înțelegere între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei și Resurselor Naturale din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul energiei nucleare, document care vizează dezvoltarea colaborării industriale, schimbul de expertiză și identificarea unor oportunități comune în sectorul nuclear.

Potrivit memorandumului elaborat de Ministerul Energiei, Turcia urmărește dezvoltarea unei capacități de producție a energiei nucleare de aproximativ 20 GW până în 2050, inclusiv prin utilizarea reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR).

„Republica Turcia și-a exprimat interesul pentru dezvoltarea cooperării cu România în domeniul energiei nucleare”, se arată în document.

Cooperarea ar putea viza consolidarea lanțurilor de aprovizionare și a capacităților industriale, managementul combustibilului nuclear și al deșeurilor radioactive, precum și schimbul de experiență în operarea reactoarelor de cercetare și în procesele de autorizare și licențiere a noilor tehnologii nucleare.

România vrea să devină furnizor regional de expertiză nucleară

Ministerul Energiei arată că România urmărește dezvoltarea pe termen lung a sectorului nuclear civil, prin retehnologizarea Unității 1 și construcția Unităților 3 și 4 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, precum și prin dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni.

Energia nucleară asigură aproximativ 19–20% din producția de electricitate a României, potrivit memorandumului, care subliniază rolul acesteia în securitatea aprovizionării și în atingerea obiectivelor climatice.

„România și-a asumat nu doar continuarea proiectelor strategice în sectorul nuclear, ci și dezvoltarea unei tehnologii noi și inovatoare”, se menționează în document.

Autoritățile consideră că experiența industrială și de cercetare, resursa umană specializată și capacitățile existente în domeniul combustibilului nuclear pot susține extinderea cooperării internaționale.

„Astfel, România are oportunitatea de a deveni un catalizator regional pentru această tehnologie, prin sprijinirea implementării SMR-urilor în alte țări din Europa Centrală și de Est”, potrivit memorandumului.

Documentul menționează, de asemenea, că România își propune să devină un exportator de expertiză și tehnologie nucleară și să își consolideze rolul de centru energetic și educațional în regiune.

Turcia are în vedere proiecte nucleare la Akkuyu, Sinop și în Tracia

Memorandumul prezintă trei direcții importante ale programului nuclear turc: centrala de la Akkuyu, proiectul de la Sinop, pe litoralul Mării Negre, și o centrală planificată în regiunea Tracia, în partea europeană a țării.

Centrala Akkuyu, construită în parteneriat cu compania rusă Rosatom, va avea patru reactoare VVER-1200, cu o capacitate totală de 4.800 MW, și ar urma să acopere aproximativ 10% din consumul național de electricitate al Turciei. Potrivit documentului, prima unitate avea un grad de finalizare estimat la aproximativ 99%, iar intrarea sa în exploatare comercială era prevăzută pentru sfârșitul anului 2026.

Proiectul de la Sinop, dezvoltat inițial împreună cu parteneri japonezi și francezi, a fost suspendat după creșterea semnificativă a costurilor estimate și retragerea partenerilor inițiali. Turcia analizează relansarea acestuia prin atragerea unor noi parteneri internaționali.

În regiunea Tracia, autoritățile turce se află în etapa identificării amplasamentului și a negocierilor cu potențiali parteneri, fiind analizate colaborări cu China, Coreea de Sud și Statele Unite.

Cooperarea ar putea include lanțuri industriale, reglementare și finanțare

Memorandumul bilateral urmărește extinderea cadrului de cooperare energetică deja existent între cele două state, prin introducerea unor domenii specifice sectorului nuclear.

„Elementele de noutate introduse prin proiectul de Memorandum de Înțelegere bilateral […] constau în aprofundarea cooperării în domenii specifice dezvoltării cooperării în sectorul nuclear”, se arată în document.

Printre direcțiile avute în vedere se numără dezvoltarea capacităților industriale locale, cooperarea în materie de reglementare și licențiere, identificarea unor mecanisme de finanțare adaptate proiectelor nucleare și consolidarea legăturilor dintre autorități, industrie și mediul de cercetare.

Potrivit Ministerului Energiei, colaborarea ar putea contribui la integrarea României în lanțurile valorice emergente din sectorul nuclear și la dezvoltarea competențelor profesionale și a capacităților industriale.

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