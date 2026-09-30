România și Polonia vor intensifica cooperarea în domeniul apărării, inclusiv pentru achiziția unui sistem de lovire cu muniție loitering în cadrul SAFE

România și Polonia vor intensifica cooperarea în domeniul industriei de apărare și vor colabora pentru achiziția unui sistem de lovire cu muniție loitering, în cadrul Instrumentului financiar „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), potrivit unei Scrisori de intenție semnate miercuri la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Cele două ministere ale apărării au convenit „să intensifice cooperarea în sprijinul industriei de apărare din ambele țări în format bilateral, în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, potrivit MApN.

Unul dintre domeniile vizate este achiziția „sistemului de lovire cu muniție loitering”, pentru care România și Polonia urmează să „colaboreze strâns”. Proiectul este gestionat de MApN și se numără printre cele care vor fi finanțate prin mecanismul SAFE.

Scrisoarea de intenție a fost semnată de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din MApN, și de generalul de brigadă Romuald Maksymiuk, șeful Direcției generale pentru armamente din Ministerul Apărării Naționale al Poloniei.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența secretarului de stat Sorin Moldovan, șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, și a secretarului de stat în ministerul polonez al apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, aflată în vizită oficială la București.

***