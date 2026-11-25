Republica Moldova și România pregătesc relansarea navigației pe râul Prut prin „dezvoltarea etapizată a infrastructurii navigabile”, astfel încât să poată fi inclus în coridorul de mobilitate ce leagă marea Baltică de Marea Neagră.

Subiectul a fost discutat marți, 24 noiembrie, în cadrul conferinței de prezentare a proiectului „Amenajarea hidrotehnică și pentru navigație a râului Prut”, care a avut loc la Iași și la care a participat și secretarul de stat moldovean Mircea Păscăluță, conform unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) de la Chișinău.

„Republica Moldova susține ideea relansării navigației pe Prut și privește cu încredere tot ce ar putea aduce ea regiunii noastre: legături mai strânse între comunitățile de pe cele două maluri, noi oportunități pentru agricultori și pentru mediul de afaceri și o apropiere tot mai firească de spațiul european”, a declarat oficialul, citat de Ziarul de Gardă.

Inițiativa urmărește valorificarea potențialului economic și navigabil al râului Prut, prin dezvoltarea infrastructurii de transport fluvial, gestionarea eficientă a resurselor de apă, extinderea sistemelor de irigații și consolidarea conectivității regionale între Republica Moldova, România și Ucraina.

Proiectul – 500 de kilometri de cale navigabilă. Prutul este cea mai lungă frontieră fluvială externă a UE

Proiectul prezentat la Iași vizează dezvoltarea a aproximativ 500 km de cale navigabilă și integrarea acesteia într-un viitor coridor fluvial care să conecteze Marea Baltică și Marea Neagră, și este prevăzut în Strategia de mobilitate 2030 și prin angajamentele bilaterale cu România. În luna ianuarie a acestui an, la Chișinău, reprezentanții celor două state au discutat despre realizarea unor lucrări comune de dragare a albiei râului, pentru asigurarea adâncimilor necesare navigației.

Pentru realizarea proiectului, Chișinăul propune efectuarea unor studii hidrografice comune, analiza potențialului economic al transportului de mărfuri și evaluarea impactului asupra mediului. O etapă ulterioară ar putea fi amenajarea unui sector-pilot pe cursul inferior al Prutului, în legătură directă cu porturile Giurgiulești și Galați. Această etapă ar permite stabilirea unui mecanism comun de finanțare și întreținere a căii navigabile, înainte de extinderea infrastructurii spre amonte.

Republica Moldova are deja experiență în acest domeniu. În anul 2012, navigația a fost redeschisă pe sectorul Giurgiulești – Cahul, iar în 2013 a fost extinsă până la Cantemir.

„Astăzi, râul Prut marchează cea mai lungă frontieră fluvială externă a Uniunii Europene. În contextul aderării Republicii Moldova la UE, avem oportunitatea de a transforma această frontieră într-un spațiu al cooperării, al dezvoltării economice și al prosperității comune. Relansarea navigației pe Prut poate contribui la intensificarea schimburilor comerciale dintre cele două state și la consolidarea conectivității regionale”, a subliniat secretarul de stat.

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