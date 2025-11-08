România și mai multe state din regiune cer lansarea unor noi rute pentru aprovizionarea Ucrainei cu GNL, prin terminalele grecești – susținere pentru Coridorul Vertical

Operatorii sistemelor de transport gaze DESFA (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Republica Moldova) și Gas TSO of Ukraine (Ucraina), împreună cu operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria – ICGB AD – au semnat o scrisoare comună adresată autorităților naționale de reglementare în domeniul energiei, solicitând aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 și Ruta 3.

Aprobarea mai rapidă a acestor produse suplimentare va spori semnificativ potențialul ca GNL să ajungă în Ucraina prin terminalele grecești, consolidând securitatea energetică și permițând traderilor să selecteze rutele de aprovizionare optime în funcție de nevoile lor, se arată într-un comunicat al Transgaz, preluat de Agerpres. Inițiativa marchează un alt pas important înspre consolidarea independenței energetice și a conectivității Europei de-a lungul Coridorului Vertical de Gaze.

Scrisoarea a fost semnată în cadrul Reuniunii Ministeriale a Parteneriatului pentru cooperare transatlantică în domeniul energiei (P-TEC), care a avut loc la Atena, în perioada 6 – 7 noiembrie, în prezența secretarului american al Energiei, Chris Wright, a secretarului american al Internelor, Doug Burgum, a reprezentanților de rang înalt ai Guvernului american, a miniștrilor Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, Bulgaria, Zhecho Stankov, Republica Moldova, Dorin Junghietu, și Ucraina, Svitlana Grynchuk, și a viceprim-ministrului României, Cătălin Predoiu.

Operatorii de transport și de sistem (OTS) solicită aprobarea autorităților de reglementare cu privire la disponibilitatea Rutelor 2 și 3 până în aprilie 2026, precum și posibilitatea oferirii simultane a produselor speciale de capacitate Ruta 1, Ruta 2 și Ruta 3 în cadrul licitațiilor concurente.

Toți operatorii de transport și de sistem participanți au convenit să aplice reduceri semnificative – cuprinse între 25% și 50% – la punctele lor de interconectare, pentru a încuraja utilizarea pe piață a noii capacități și a facilita diversificarea fluxurilor de gaze. Reducerile tarifare coordonate și disponibilitatea mai multor opțiuni de rute vor contribui la atenuarea potențialelor perturbări, vor sprijini livrările neîntrerupte către Ucraina și vor asigura utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii existente în întreaga regiune, menționează Transgaz.

„OTS subliniază că, așa cum a identificat Comisia Europeană, Coridorul Transbalcanic, parte a Coridorului Vertical, este o componentă esențială a strategiei UE de diversificare a transportului de gaze și de eliminare treptată a dependenței de gazele rusești. Aprobarea disponibilității Rutelor 2 și 3 este în directă concordanță cu această strategie, deoarece utilizează GNL și gazele din Marea Caspică pentru a consolida securitatea energetică pe termen lung și integrarea pieței”, se arată în comunicat.

Ruta 2 pornește din punctul de interconectare Amfitriti din rețeaua DESFA, traversează interconectorul Grecia-Bulgaria (ICGB) și continuă prin Coridorul Transbalcanic, iar Ruta 3 începe din punctul de interconectare al ICGB cu TAP și urmează același traseu.

Transgaz – susținere pentru Coridorul Vertical

„Inițiativa de astăzi marchează un alt pas important și concret înspre creșterea securității energetice și a cooperării regionale în Europa de Sud-Est și Centrală. Prin avansarea Rutei 2 și a Rutei 3, deblocăm întregul potențial al infrastructurii GNL a Greciei – care cuprinde atât terminalul Revithoussa, cât și Unitatea Plutitoare de Stocare și Regazeificare (FSRU) Alexandroupolis – și consolidăm în continuare poziția Greciei ca punct de intrare cheie pentru aprovizionarea diversificată cu gaze în Europa. Prin DESFA și Coridorul Vertical, Grecia permite fluxuri flexibile de gaze de la sud la nord și asigură acces fiabil la resurse energetice diversificate pentru regiunea mai largă, inclusiv Ucraina. Colaborarea strânsă dintre OTS-urile participante reflectă angajamentul nostru comun față de o piață energetică europeană mai rezilientă, interconectată și competitivă – una care deservește cetățenii, sprijină economiile și promovează stabilitatea regională pe termen lung”, a declarat directorul general al DESFA, Maria Rita Galli, citată în comunicat.

„România, prin Transgaz, a inițiat, promovat și susținut încă din 2016, conceptul Coridorului Vertical, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical și Coridorul Transbalcanic, parte a acestuia, reprezintă piloni esențiali ai securității energetice ce contribuie direct la diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare, la reducerea totală a dependenței de gazele rusești și la consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova și Ucrainei, respectiv a întregii Europe Centrale și de Est și a zonei Balcanilor. Semnarea, în marja celei de a 6-a Întâlniri Ministeriale privind Parteneriatul pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC) de la Atena, a scrisorii comune a OTS din România, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria către Autoritățile Naționale de Reglementare din țările respective, pentru solicitarea aprobării furnizării produselor speciale de capacitate Ruta 2 și Ruta 3, până în luna aprilie 2026, inclusiv, reprezintă un demers ferm pe care OTS de pe Coridorul Transbalcanic îl întreprind în vederea asigurării cu gaze a Ucrainei, în această perioadă. Aceste rute vor facilita transportul din Grecia către Ucraina, al gazelor naturale provenite din surse diversificate (GNL și gaze din Marea Caspică) prin tronsonul Trans-Balcanic al Coridorului Vertical de Gaze”, a spus directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

El a precizat că, prin implementarea Coridorului Vertical capacitatea la PI Negru Vodă-Kardam va crește de la 5,03 mld.mc/an la 9,41 mld mc/an, facilitând preluarea de GNL american produs de companii americane (Exxon, Cheniere, Chevron etc), inclusiv din terminalele GNL din Grecia existente (Revithoussa, Alexandroupolis), precum și din alte terminalele în fază de proiect (Dioriga).

„România, prin intermediul Transgaz, este pregătită să preia cantități suplimentare de gaze naturale pe conductele de pe coridorul Transbalcanic (conductele T1, T2 și T3) pentru acoperirea necesarului de gaze naturale din regiune, fiind realizate de către Transgaz lucrările pe reverse flow și la stațiile de măsurare gaze de pe conductele T2 și T3”, a mai spus Sterian.

Potrivit directorilor executivi ai ICGB, Teodora Georgieva și George Satlas, conducta Grecia-Bulgaria se află în centrul noilor rute, oferind oportunități flexibile care pot schimba piața.

„Prin intermediul rutelor 2 și 3, ICGB participă ferm alături de partenerii noștriv operatori de transport și de sistem la promovarea unei conectivități energetice și mai puternice de la Sud la Nord. Eforturile noastre comune reprezintă un pas concret înspre o independență energetică sporită pentru Europa, permițând acces diversificat, fiabil și competitiv la gaze din surse GNL și din Regiunea Caspică”, au afirmat cei doi oficiali.

La rândul său, directorul executiv al Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, a subliniat că Rutele 1, 2 și 3 sunt „o măsură tangibilă și deja operațională” pentru a spori securitatea energetică și a garanta aprovizionarea cu energie la prețuri accesibile și competitive pentru țările din Europa de Sud-Est.

„În același timp, Rutele 1, 2 și 3 vor oferi infrastructura atât de necesară pentru a asigura accesul la aprovizionarea fiabilă cu gaze naturale în urma interdicției totale a gazelor naturale rusești”, a adăugat acesta.

Directorul general al Gas TSO of Ukraine, Vladislav Medvediev, a apreciat că noile rute de aprovizionare oferă oportunități comerciale suplimentare pentru traderi în ceea ce privește transportul de gaze din surse alternative către Ucraina la tarife atractive, consolidând astfel „poziția sistemului nostru ca partener de încredere pe piața europeană”.

