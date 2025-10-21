cursdeguvernare

marți

21 octombrie, 2025

Stiri

România și Coreea de Sud – discuții privind cooperarea în domeniul apărării – producția de echipamente militare

De Vladimir Ionescu

21 octombrie, 2025

O delegație sud-coreeană a discutat luni cu oficiali guvernamentali despre oportunitățile de cooperare în domeniul industriei de apărare, „cu accent pe investițiile sud-coreene în producția de echipamente militare și pe proiecte comune de dezvoltare tehnologică.”
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit lunii pe șeful Cancelariei Președintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik, aflat în vizită oficială la București, însoțit de o delegație formată din oficiali guvernamentali și reprezentanți ai unor companii sud-coreene de profil strategic.

Premierul Ilie Bolojan a menționat că România are deja în derulare un contract cu compania Hanwha Aerospace pentru achiziția și producția de obuziere autopropulsate K9 „Thunder” și a reiterat interesul Guvernului României pentru posibile colaborări viitoare cu parteneri sud-coreeni, atât în domeniul apărării, cât și în alte sectoare economice și tehnologice de interes comun.

Totodată, prim-ministrul a prezentat situația fiscal-bugetară actuală și prioritățile guvernamentale privind modernizarea forțelor armate, menționând că România va utiliza instrumentul financiar european SAFE pentru finanțarea programelor de înzestrare și a capacităților de producție din industria națională de apărare. Premierul a subliniat, de asemenea, că accesarea acestor fonduri presupune respectarea criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, inclusiv privind transparența și utilizarea eficientă a resurselor publice.


„Ambele părți au convenit să continue dialogul bilateral și cooperarea tehnico-economică, cu scopul consolidării parteneriatului strategic România – Republica Coreea și al creșterii investițiilor sud-coreene în România”, a mai transmis executivul.

35 de ani de relații diplomatice

Întâlnirea are loc într-un context simbolic, în care România și Republica Coreea marchează 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale, un moment care subliniază soliditatea și continuitatea cooperării dintre cele două state.

Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Coreea, în contextul parteneriatului strategic dintre cele două țări. Părțile au apreciat relațiile tradiționale de prietenie și dialogul politic constant, subliniind faptul că Republica Coreea este primul partener strategic al României din regiunea Asia-Pacific.

La întâlnire au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, și Dragoș Hotea, secretar de stat.

(Citește și: ”Președintele parlamentului din Coreea de Sud – vizită la Cernavodă, în contextul parteneriatului dintre Nuclearelectrica și Korea Hydro & Nuclear Power”)

***


