România se alătură statelor occidentale pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, dar nu se implică militar în conflictul din Orientul Mijlociu

România se alătură grupului de state care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la menținerea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul global de petrol, în contextul blocării acesteia pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit unui anunț făcut vineri seara de președintele Nicușor Dan.

Demersul comun este susținut de state precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia și vizează respectarea principiului libertății de navigație. Inițiativa apare într-un moment în care tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz – punct prin care circulă o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol – este grav perturbat, generând presiuni asupra piețelor energetice și creșteri ale prețurilor la combustibili.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertății de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional. Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea prețurilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a transmis președintele.

Joi, ulterior semnării, Italia, Germania și Franța au precizat că nu este vorba despre asumarea unui sprijin militar imediat, ci mai degrabă despre o potențială inițiativă multilaterală care să aibă loc după o încetare a focului în războiul din Orientul Mijlociu, a transmis AFP.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat, la solicitarea SUA, dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente militare și a unor forțe americane — incluzând avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și de comunicații satelitare — în baza parteneriatului strategic, cu condiția aprobării Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a subliniat că aceste sisteme sunt defensive, neînarmate, și sporesc securitatea României, asigurând că cetățenii „nu au motive de îngrijorare” și că măsura este similară cu cooperări practicate și de alte state NATO. Decizia a fost criticată de Teheran.

Guvernul britanic a autorizat SUA să-i utilizeze bazele militare pentru a efectua atacuri asupra Iranului

Vineri, guvernul britanic a acordat autorizația ca Statele Unite să utilizeze baze militare din Marea Britanie pentru a efectua atacuri asupra siturilor de rachete iraniene care atacă nave în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters.

Miniștrii britanici s-au întâlnit pentru a discuta despre războiul cu Iranul și despre blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran, conform unui comunicat al Downing Street. „Ei au confirmat că acordul privind utilizarea bazelor britanice de către SUA în apărarea colectivă a regiunii include operațiuni defensive americane pentru a reduce capacitățile și siturile de rachete folosite pentru atacarea navelor din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în comunicat.

Donald Trump a criticat vineri aliații NATO pentru lipsa de sprijin în războiul SUA–Israel împotriva Iranului, numindu-i „lași”. „Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

El a cerut aliaților importanți ai SUA și altor state, care nu au fost consultați înainte de război, să contribuie la securizarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, controlată de Iran.

SUA și-au intensificat operațiunile militare pentru redeschiderea Strâmtorii

Tot vineri, Statele Unite și aliații săi au intensificat operațiunile militare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Avioane de atac A‑10 „Warthog”, zburând la joasă altitudine, au lovit nave navale iraniene, iar elicopterele Apache au doborât dronele letale folosite de Iran, parte a unui plan Pentagon în mai multe etape de neutralizare a amenințărilor în Golful Persic.

Totodată, Armata americană a primit ordinul de desfășurare a mii de marinari și pușcași marini în Orientul Mijlociu, au confirmat vineri, pentru Reuters, trei oficiali americani.

Strâmtoarea Ormuz tranzitează zilnic 20 mil. barili de petrol (circa 20% din producția globală), 7-8% din LNG-ul mondial și zeci de milioane de tone de produse petroliere. Blocarea rutelor afectează lanțurile comerciale globale: energie, transport de containere, industrie chimică și petrochimică, agricultură, alimente procesate și automotive. Perturbările cresc prețul energiei, generează presiuni inflaționiste și afectează direct China, Japonia, India și economiile europene dependente de importuri, într-un context în care alternativele acoperă doar 10% din fluxurile pierdute.

Situația a lăsat aproximativ 20.000 de navigatori blocați pe aproximativ 3.200 de nave la vest de strâmtoare, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

