România, risc de blackout marți seară: o avarie la Brazi a scos din sistem 860 MW, cu centrala de Cernavodă oprită și consumul aproape de 8.000 MW – Vântul a ținut lumina aprinsă, cu producție de 3.000 MW

România a riscat marți seară un black-out în Sistemul Energetic Național, după o avarie la o linie de evacuare de 400 kV care a dus la oprirea centralei pe gaze de 860 de MW de la Brazi a Petrom, într-un moment în care cele două reactoare de la Cernavodă sunt încă oprite, iar consumul s-a situat în apropierea pragului de 8.000 MW.

Sistemul a rămas în echilibru, fără ca marii consumatori să fie deconectați, în mare parte datorită producției eoliene, care s-a apropiat de 3.000 MW, alături de creșterea producției hidro (200-300 MW), importuri și aportul noii centrale de la Mintia, aflată încă în probe, dar care a pompat în jur de 600 de MW în sistem, după cum a scris publicația specializată E-nergia.ro, citând surse din sistem.

În lipsa aportului masiv al vântului, deficitul care ar fi trebuit acoperit din alte surse – centrale dispecerizabile, importuri sau, în ultimă instanță, reducerea consumului – s-ar fi apropiat de 4.000 de MW, adică de limita capacității transfrontaliere de import a României.

De notat că importurile nu sunt garantate în orice moment, disponibilitatea efectivă depinzând și de situația sistemelor energetice din țările vecine.

De notat de asemenea că, înaintea ajungerii în scenariul de saturare a capacității de import, Dispeceratul Energetic Național (DEN) din Transelectrica ar implementa măsuri de limitare a consumului, în special la consumatorii industriali, după ce ar fi activat capacitățile în rezervă hidrocentralele și dacă acestea nu ar fi fost suficiente pentru acoperirea consumului.

Avaria de la Brazi a scos brusc din sistem 10% din producția de energie a țării, fix înainte de vârful de consum de seară

Problema a apărut marți după-amiază, între ora 16:09 și 16:19, când o avarie la linia de 400 kV Brazi Vest – centrală a redus puterea centralei OMV Petrom de la Brazi mai întâi la aproximativ 188 MW, după care centrala s-a oprit complet, potrivit E-nergia.ro.

De notat că consumul de energie se situa la momentul deconectării la aproape 7.500 de MW, după ce a trecut în seara de 2 noiembrie (pentru prima dată după opt luni) pragul de 8.000 MW. În același timp, producția era de 7.000 MW, din care cea din surse eoliene de 2.700-2.800 de MW – ieșirea din producție a centralei de la Brazi a fost compensată parțial (+200-300 MW) prin uzinarea mai mare a apei din lacuri de către Hidroelectrica, și parțial prin importuri (care au ajuns la 1.200-1.300 MW la ora 19:30). Un alt element relevant a fost faptul că centrala pe gaze de la Mintia, aflată în teste/probe cu una din turbine, a produs aproximativ 600 de MW.

Notă: Calculul simplu de producție din vânt 2.800MW + import la vârful de consum de 1.200-1.300MW rezultă 4.000 MW, cât capacitatea maximă de import.

În graficul de mai jos e consumul și producția de energie electrică, pe surse, la ora 16:09:

În graficul de mai jos e consumul și producția de energie electrică, pe surse, la ora 16:49:

Norocul sistemului, într-o zi fără soare, a fost faptul că a bătut puternic vântul și energia eoliană a devenit cea mai importantă sursă de producție (40% din totalul producției interne), în timp ce producția nucleară (Cernavodă) era zero.

Potrivit programării Transelectrica, centrala de la Brazi ar urma să fie disponibilă complet în data de 5 noiembrie la ora 01:00.

În ceea ce privește Mintia, E-nergia.ro scrie că prima turbină a centralei a ajuns marți seară la o putere de 602 MW în timpul testelor, atât pentru verificarea funcționării la sarcină ridicată, cât și pentru a ajuta sistemul după indisponibilizarea centralei de la Brazi.

Centrala de la Mintia este proiectată pentru o capacitate totală de aproximativ 1.700 MW.

De notat de asemenea că România a trecut o singură dată printr-o pană generalizată la nivelul întregului Sistem Energetic Național, pe 10 mai 1977.

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