România revine pe piețele internaționale cu o nouă emisiune de euroobligațiuni

România vinde obligațiuni pe piețele internaționale pentru prima dată după ce țara a aprobat un nou guvern, în încercarea de a depăși mai bine de cinci luni de turbulențe politice, potrivit Bloomberg.

Ministerul Finanțelor a împrumutat de pe piețele interne și externe, până la data de 12 octombrie, 185,1 miliarde de lei, echivalentul a aproape 70% din necesarul net de finanțare al Guvernului din acest an, conform celor mai recente date oficiale.

România oferă obligațiuni denominate în euro, cu scadențe în 2030 și 2034, precum și obligațiuni verzi cu maturitate de 12 ani, tot în moneda unică europeană, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, care a solicitat să rămână anonimă. Primele indicații de preț sunt de aproximativ 210 puncte de bază peste rata mid-swap pentru cea mai scurtă scadență, 310 puncte de bază pentru obligațiunile cu maturitate de 8 ani și aproximativ 360 de puncte de bază pentru obligațiunile verzi.

Unul dintre cei mai frecvenți emitenți de obligațiuni în valută forte din Europa de Est, România a amânat o emisiune de obligațiuni pe piețele externe în timpul crizei politice care a urmat destrămării coaliției de guvernare în luna mai. Luna trecută, principalele partide politice au susținut formarea unei noi administrații, care urmează să stabilească planurile fiscale viitoare, după evoluții bugetare mai bune decât se anticipase până în prezent în acest an.

Euroobligațiunile României au recuperat teren pe piața secundară, pe măsură ce tensiunile politice s-au atenuat, randamentul titlurilor cu maturitate de 10 ani scăzând cu aproximativ 30 de puncte de bază față de maximul înregistrat în acest an, de 6,83%, atins la începutul lunii octombrie. Luni, titlurile de stat denominate în dolari ale României s-au numărat printre cele mai performante active de pe piețele emergente.

Noul guvern a aprobat vineri prima rectificare bugetară, pentru a debloca fonduri suplimentare destinate sistemului de sănătate, menținând în același timp ținta de deficit bugetar la 6,2% din produsul intern brut pentru întregul an 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a deținut aceeași funcție și în precedentul cabinet, s-a angajat să respecte disciplina fiscală pentru a preveni retrogradarea ratingului de credit al României în categoria „junk” (nerecomandată investițiilor).

Guvernul ar trebui să evite aprobarea unor majorări nesustenabile ale cheltuielilor, iar reducerea suplimentară a deficitului bugetar este „esențială” pentru evitarea dificultăților de finanțare, a declarat Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, în cadrul unei conferințe bancare desfășurate luni, mai devreme.

Noua emisiune de obligațiuni reprezintă o „mișcare curajoasă”, care va testa sentimentul investitorilor față de angajamentele guvernului privind disciplina fiscală, a declarat Simon Quijano-Evans, director de strategie la Macro Hive Ltd.

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