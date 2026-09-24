România propune SUA crearea unui fond de investiții pentru proiecte strategice – Nicușor Dan și Alexandru Nazare, discuții la New York cu DFC, instituția americană de finanțare a dezvoltării

România a propus și discută cu U.S. International Development Finance Corporation (DFC) construirea unui fond de investiții România–SUA, care să reunească Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), capital privat american și alte surse de finanțare, pentru proiecte din energie, infrastructură digitală, minerale critice și alte sectoare strategice, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„România a propus și se află acum în discuții cu DFC pentru construirea unui fond de investiții România–SUA, care să reunească Banca de Investiții și Dezvoltare, capital privat american și alte surse de finanțare, cu focus pe energie, infrastructură digitală, minerale critice și alte active strategice ale României”; a scris Nazare.

Potrivit ministrului, discuțiile au ajuns într-o etapă în care sunt analizate proiecte, structuri de finanțare și aspecte tehnice, după un an de contacte între autoritățile române și noua conducere a DFC.

„Alături de Președintele României, Nicușor Dan, am avut la New York o nouă discuție cu reprezentanții DFC, instituția prin care Statele Unite mobilizează și finanțează investiții strategice în întreaga lume. (…) Nu mai vorbim doar despre domenii de interes și oportunități de colaborare. Discutăm despre proiecte, structuri de finanțare și analiză tehnică”, a transmis Alexandru Nazare într-o postare.

Anunțul vine după o serie de întâlniri între oficialii români și reprezentanții DFC. Potrivit ministrului, primul dialog la acest nivel cu noua conducere a instituției americane a avut loc la Washington, în octombrie 2025, când Nazare s-a întâlnit cu Ben Black, CEO al DFC, la câteva zile după confirmarea acestuia în funcție. Discuțiile au vizat în special atragerea capitalului american în proiecte de energie și infrastructură.

De la discuții exploratorii la identificarea unor proiecte și la analiza unor mecanisme concrete de finanțare

Contactele au continuat în noiembrie 2025, în marja unei conferințe Atlantic Council la Atena, iar în primăvara acestui an au avut loc noi întâlniri cu DFC în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, inclusiv între reprezentanții BID și cei ai instituției americane. În august, DFC a trimis la București o echipă de specialiști pentru identificarea și evaluarea unor proiecte concrete de investiții.

„Ca urmare a acestui dialog, în luna august, DFC a trimis la București o echipă de specialiști pentru a continua identificarea și evaluarea unor proiecte concrete de investiții.

În paralel, am continuat, în mai multe runde de întâlniri, discuțiile cu Conor Coleman, Directorul de Investiții al DFC, pe teme precum energia nucleară, gazele naturale, infrastructura, tehnologia și alte sectoare strategice. Ulterior, la București, am extins discuția asupra rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare și asupra modului în care poate fi utilizat capitalul american și românesc pentru a mobiliza volume mult mai mari de investiții private”, a anunțat Nazare.

În timpul vizitei la New York din această săptămână, desfășurată în contextul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Alexandru Nazare și președintele Nicușor Dan au avut o nouă întâlnire cu reprezentanții DFC. Ministerul Finanțelor anunțase anterior că agenda economică a delegației române include atragerea capitalului american pentru proiecte strategice.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite are deja o fundație solidă pe componenta politică și de securitate. În ultimul an am lucrat pentru a consolida și dimensiunea sa economică”, a transmis ministrul.

Ce este DFC

U.S. International Development Finance Corporation este instituția americană de finanțare a dezvoltării, care lucrează cu sectorul privat și utilizează instrumente precum împrumuturi, garanții, asigurări, investiții de capital și platforme de fonduri.

Printre domeniile prioritare indicate de DFC se află în prezent mineralele critice, energia, infrastructura și logistica, tehnologia și telecomunicațiile. Instituția afirmă că are peste 40 de miliarde de dolari investiți la nivel global.

Pentru România, o eventuală structură comună cu DFC ar putea constitui un mecanism de mobilizare a capitalului american pentru proiecte strategice, în condițiile în care BID are, între obiectivele sale, atragerea capitalului privat pentru finanțarea proiectelor de infrastructură viabile economic.

„Obiectivul este clar: mai mult capital american în România, mai multă tehnologie, mai multe investiții și capacități de producție dezvoltate aici”, a mai afirmat Alexandru Nazare.

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