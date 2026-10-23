România primește 1,1 mil. de vaccinuri de la UE pentru oi și capre – Exporturile de ovine, blocate până la final de an, depind de campania de vaccinare

Executivul a aprobat vineri o hotărâre prin care statul român acceptă o donație din partea Comisiei Europene constând în vaccinuri împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR) și variolei ovine și caprine (VOC), precum și transmiterea acestora în administrarea ANSVSA, în vederea implementării campaniei de vaccinare la nivel național.

„Donația constă în 1.100.000 de doze de vaccin, în valoare de 1.312.135 lei, din care 300.000 de doze Pestevac, vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PMR), și 800.000 de doze Jovivac, vaccin împotriva variolei ovine și caprine (VOC). Deoarece valoarea de piață a donației depășește pragul de 500.000 de lei, prevăzut de Codul administrativ, a fost necesară adoptarea unei hotărâri de guvern”, precizează Executivul.

Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri, la solicitarea autorităților române, deoarece pe teritoriul României evoluează infecția cu virusul pestei micilor rumegătoare și variola ovină și caprină, boli care afectează sănătatea animalelor și generează riscuri epidemiologice și economice.

Premierul Luca Niculescu: Primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, livrările continuă

În debutul ședinței extraordinare de guvern de vineri, premierul Luca Niculescu a anunțat că primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, iar livrările continuă.

„Este un demers al Comisiei Europene, dar inițiat ca urmare a solicitării care vine din partea autorităților române. Primele 300.000 de doze au ajuns deja în România, livrările continuă, ANSVSA va organiza la nivel național campania de vaccinare de urgență. (…) Acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor. Între timp, sarcina autorităților naționale este clară, să limităm focarele, să protejăm efectivele de animale, să creăm condițiile pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală”, a declarat prim-ministrul.

Potrivit deciziilor CE, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre și țări terțe este restricționată până la 31 decembrie 2026. Restricțiile afectează schimburile comerciale și generează pierderi economice pentru crescătorii de ovine și caprine, în condițiile în care vaccinarea este considerată o măsură obligatorie pentru controlul și eradicarea bolilor, stabilizarea situației epidemiologice și crearea condițiilor pentru ridicarea progresivă a restricțiilor.

Vaccinarea se va realiza în baza Planului oficial de vaccinare al României, transmis Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene, și va începe imediat după ce toate vaccinurile vor ajunge în țară.

Întârzierea vaccinurilor, motiv de dispută între București și Bruxelles

În debutul săptămânii, pe 19 octombrie, fostul ministru interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, reproșa Comisiei Europene că dozele promise României nu fuseseră încă livrate, deși autoritățile primiseră încă de la începutul lunii septembrie asigurări că acestea vor ajunge rapid. „Această întârziere nu se datorează în niciun caz autorităților din țară, ci întârzierii în livrarea acestor doze gratuite”, afirma Tánczos.

Comisia Europeană a prezentat însă ulterior un calendar potrivit căruia solicitarea oficială a României pentru dozele din banca europeană de vaccinuri a fost transmisă la 21 septembrie, iar planurile de vaccinare două zile mai târziu.

Bruxelles-ul a cerut clarificări pe 2 octombrie, România a răspuns pe 5 octombrie, iar rezervele europene de vaccinuri au fost activate pe 8 octombrie. Comisia a explicat că intervalul a fost necesar pentru evaluarea planurilor și îndeplinirea condițiilor juridice și practice.

Campanie de vaccinare națională. Fermierii vor mai avea nevoie de alte milioane de vaccinuri

Amintim că Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a declarat în urmă cu o lună că exporturile de ovine ale României ar urma să fie reluate până la sfârșitul anului.

Acesta a spus că România avea atunci aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, iar necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze, majoritatea fiind pentru vaccinarea împotriva variolei.

„Cu cât ne mișcăm mai rapid cu toții la nivel național, cu cât informațiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeți-mă că vom reuși să facem pași importanți pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel național, vom fi auditați de către reprezentanții Comisiei Europene și sunt convins că se vor debloca exporturile. (…) Consider că până la sfârșitul anului vom putea debloca aceste exporturi”, a declarat Bociu, într-o conferință de presă în a doua parte a lunii septembrie, citat de Agerpres.

Vaccinarea se va desfășura la nivel național împotriva variolei, iar în județele Constanța și Tulcea și împotriva pestei micilor rumegătoare, și ar putea fi încheiată în 30 – 45 de zile.

„Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de față avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experții de la DG Sante și am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori”, a spus președintele ANSVSA.

Vaccinurile nu sunt produse în România, țara nu are dozele necesare, autoritățile încearcă cumpărarea prin negocieri la nivel de guverne, pentru a păstra prețul sub un leu

O doză de vaccin în momentul de față este sub un leu, conform calculelor ANSVSA.

Autoritatea caută cele mai bune variante pentru achiziționarea rapidă a dozelor necesare de vaccin, direct de la guvernele unor țări în care acesta este produs, la cel mai mic preț posibil, și a atras atenția că nu va lăsa „intermediarii să-și facă de cap”.

„În momentul de față împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeți-ne că vom obține cele mai mici prețuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin și nu vom lăsa intermediarii să-și facă de cap, deși alții își fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preț posibil din lume”, a mai spus Alexandru Bociu, în urmă cu o lună.

Guvernul mai speră și decontarea de către Comisiei a 30% din costurile vaccinării

Se mai discută cu executivul UE unei susțineri de aproximativ 30% din costurile vaccinării, a anunțat Alexandru Bociu: „Comisia Europeană, din discuțiile purtate, ne vor susține cu un grant de 30%”.

Nici medicii veterinari nu sunt suficienți pentru această campanie de vaccinare accelerată, dar ANSVSA va apela la medicii concesionari, iar dacă va fi nevoie va disloca din sistem, pentru că este o „stare de urgență pentru noi”.

„100% avem medici concesionari și dacă nu sunt suficienți, pentru că este o stare de urgență pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcțiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge și vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari și unii dintre nori au crescut în coteț”, a mai spus luna trecută președintele ANSVSA.

Exporturile de ovine, vitale pentru acest sector

Reluarea exporturilor este esențială pentru supraviețuirea sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe.

„În ultimii 4 ani de zile am deschis piețe noi, Algeria, care a cumpărat din România anul acesta 630.000 de capete și peste 150.000 de carcase. Marocul, care a cumpărat în ultimii ani din România sute de mii de capete de ovine vii și carcase, Tunisia, este o piață nouă. Toate sunt deschise. În momentul de față nu am identificat nicio țară din Orientul Mijlociu, nicio țară terță care să nu accepte animale vaccinate”, a transmis șeful ANSVSA.

În paralel cu demersurile la nivel european, România lucrează la deschiderea piețelor din state terțe pentru animalele vaccinate. ANSVSA a anunțat că au fost încheiate acorduri cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia pentru exportul de animale în condiții de vaccinare în schemă completă.

Alte șapte acorduri similare se aflau în urmă cu o lună în negociere avansată, potrivit autorității.

Aceste acorduri urmează să permită reluarea exporturilor către piețele respective după activarea noului statut epidemiologic și îndeplinirea condițiilor sanitare-veterinare stabilite pentru animalele vaccinate.

Reluarea exporturilor către statele terțe depinde, în continuare, de parcurgerea etapelor europene privind statutul epidemiologic al României și de implementarea măsurilor asumate prin Planul de Acțiune.

Restricțiile privind comerțul cu ovine și caprine au fost instituite în contextul focarelor de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină.

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