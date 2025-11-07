România va prelua administrarea Portului Giurgiulești din Rep. Moldova – Discuție săptămâna viitoare între miniștrii Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că oferta României pentru preluarea Portului Giurgiulești din Republica Moldova, aflat la granița cu județul Galați, a fost acceptată. Potrivit oficialului guvernamental, urmează să fie finalizate în următoarea perioadă ultimele detalii ale tranzacției.

”Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte strategic poziționat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuție cu cei de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), le-am făcut o ofertă și a fost acceptată. Suntem câștigători și urmează să avem o discuție săptămâna viitoare cu ministrul Transporturilor din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească și cei din Republica Moldova. Va trebui să prelungească durata de exploatare a portului, care acum este până în anul 2030. Ca să aibă sens investiția, să fie profitabilă și pentru România, trebuie să avem garanția că putem exploata și după anul 2030. Ei sunt deschiși şi vor face această modificare cât mai curând posibil”, a declarat Ciprian Șerban la DC News.

România a prezentat interes pentru preluarea Portului de la Giurgiulești încă din anul 2023, acesta fiind un punct important în aprovizionarea cu mărfuri către și dinspre Ucraina.

Ministrul Transporturilor vrea să cumpere participația Fondului Proprietatea la Portul Constanța – La ”preț de inventar” ar ieși un profit de 1,5-2 mld. lei

Ministrul Transporturilor a mai anunțat la DC News că nu ia în calcul vreo vânzare a participației statului la Portul Constanța, ci, din contră, ar dori ca Guvernul să achiziționeze participația de 20% pe care o are Fondul Poprietatea (FP), din care să se facă ulterior o listare.

Ministrul a afirmat că tranzacția cu FP ar putea fi făcută la ”preț de inventar”, urmată de listare, ceea ce ar produce ”un profit de 1,5-2 miliarde de lei”.

De notat totuși că discuțiile interne ale FP despre vânzarea – pe bursă – participației sale la compania de administrare a porturilor maritime sunt în direcția maximizării profitului în interesul acționarilor FP, nu în interesul maximizării profitului statului, acționarul majoritar al Portului. FP e de altfel fond listat la Bursa de Valori București cu mandat aprobat de maximizare a randamentului pentru acționari.

”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanța. La fel cum are și din aeroport. Fondul Proprietatea are niște probleme acum, au fost preluaţi cumva fără acceptul lor, nu contează. Ce aș face eu astăzi? Aș cumpăra acțiunile de la Fondul Proprietatea, (…) la prețul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preț de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5-2 miliarde lei”, a declarat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor (PSD).

Acesta a mai afirmat că a existat o discuţie ”printre uși” cu prim-ministrul Ilie Bolojan, dar urmează să pună propunerea pe hârtie și să o înainteze șefului Guvernului.

***