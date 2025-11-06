Ministrul indian al Comerțului – la București; România, pregătită să devină partenerul strategic al Indiei în regiune. Analist: ”India e a doua Chină”

„România este pregătită să devină un partener strategic al Indiei în Europa Centrală și de Est. Avem infrastructura, competențele și apartenența la cea mai mare piață comună din lume – Uniunea Europeană – iar India vine cu un ritm de creștere spectaculos și o piață uriașă de desfacere”, a declarat joi ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță.

Declarația a fost făcută la cea de-a 19-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică România – India (JEC), eveniment ce marchează peste 75 de ani de relații diplomatice și mai mult de un deceniu de parteneriat extins între cele două state.

Delegația indiană a fost condusă de Jitin Prasada, ministrul de stat pentru Comerț și Industrie al Republicii India, și a inclus 23 de oameni de afaceri din domenii de vârf ce intenționează să dezvolte colaborări cu companii românești din următoarele sectoare: energie, IT&C, politici industriale, apărare, infrastructură, agricultură și industria alimentară, turism, resurse minerale și IMM-uri.

România și India își consolidează parteneriatul economic printr-o nouă etapă de colaborare

Cei doi miniștri au semnat joi Protocolului pentru Comitetul mixt India-România, un document ce marchează intrarea relației dintre cele două state într-o nouă, cum au declarat ambii oficiali.

„Semnarea Protocolului pentru Comitetul mixt India-România marchează un nou pas în consolidarea cooperării economice. Discuțiile cu E.S. Radu-Dinel Miruță în cadrul #JCEC au vizat inovarea, antreprenoriatul și dezvoltarea durabilă a industriei”, a consemnat ministrul Jitin Prasada.

„România este pregătită să devină un partener strategic al Indiei în Europa Centrală și de Est. Avem infrastructura, competențele și apartenența la cea mai mare piață comună din lume – Uniunea Europeană – iar India vine cu un ritm de creștere spectaculos și o piață uriașă de desfacere. Dacă punem aceste resurse în același sens, câștigăm ambele economii”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Delegația indiană a avut în România mai multe întâlniri, pe teme de interes major, încă de la începutul săptămânii.

Prezentăm evenimentele organizate în cadrul celei de-a 19-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale pentru cooperare economică România – India.

Invitație pentru a investiu în India – memoranduri și sesiuni de matchmaking, la Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov a găzduit, luni, o întâlnire între delegația de oameni de afaceri indieni și reprezentanți ai antreprenoriatului din Brașov și chiar din alte orașe din țară.

Forumul de la Brașov a marcat o etapă importantă în angajamentul Indiei față de Europa Centrală și de Est, reafirmând angajamentul de a consolida cooperarea în domeniul producției durabile, al energiei verzi și al industriilor de înaltă tehnologie, conform oficialilor indieni.

Forumul s-a concentrat pe extinderea cooperării bilaterale în domeniul investițiilor și al industriei între India și România, reunind lideri din sectoare precum industria auto, aerospațială, apărare, energii regenerabile, servicii de inginerie și TIC.

La întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai industriei de armament, capitol de care indienii s-au arătat extrem de interesați.

Ambasadorul Indiei la București, dr. Manoj Kumar Mohapatra, și-a exprimat încrederea într-o intensificare a relațiilor economice dintre cele două țări: „Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerțul dintre cele două țări. Brașovul are un potential industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor țări”.

„Este pentru prima dată când la Brașov ajunge un înalt demnitar al unei țări asiatice și nu oricărei țări asiatice. Vorbim despre India, care are cea mai mare populație de pe glob. Ministrul Comerțului și Industriei ne vizitează astăzi Brașovul. Și vine împreună cu 23 de firme importante din India, toate pe domeniul IT&C, pe domeniul automotiv, pe domeniu defence, pe domeriul dronelor, deci sunt foarte activi sau își propun să devină foarte activi pe piața brașoveană pentru aceste domenii enumerate”, a declarat președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea.

Ministrul Prasada a vorbit despre emergența Indiei ca una dintre economiile majore cu cea mai rapidă creștere și a invitat întreprinderile românești să exploreze oportunitățile din cadrul ecosistemului de producție și inovare al Indiei, în cadrul unor inițiative emblematice precum Make in India și programele Production Linked Incentive (PLI – o inițiativă a Guvernului Indiei care oferă stimulente financiare companiilor pentru creșterea vânzărilor de produse fabricate în această țară).

Într-o sesiune dedicată „Oportunităților de afaceri în India” au fost prezentat recentele reforme politice, îmbunătățirile în ceea ce privește ușurința de a face afaceri și stimulentele la nivel de stat în cadrul coridoarelor industriale cheie.

Camera de Comerț și Industrie Brașov (CCIBV) și Federația Camerelor de Comerț și Industrie din India (FICCI) au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), având ca scop consolidarea cooperării în domeniul comerțului și al investițiilor.

Acordul stabilește cadrul pentru inițiative comune precum misiuni economice, forumuri de afaceri, schimb de informații și promovarea reciprocă a oportunităților de business în ambele țări.

“Forumul de astăzi nu este doar un eveniment ceremonial, ci un catalizator al cooperării, deoarece fiecare discuție are capacitatea de a se concretiza într-un parteneriat reciproc avantajos”, a declarat Shri Jitin Prasada, Ministrul de Stat pentru Comerț și Industrie al Indiei.

Descriind Brașovul ca un centru în care „industriile tradiționale se întâlnesc cu tehnologiile noi”, ministrul Prasada a remarcat că ecosistemul înfloritor al orașului, format din întreprinderi mici și mijlocii și inovare, oglindește viziunea de dezvoltare a Indiei în cadrul programelor Make in India și Digital India.

De asemenea, au fost organizate sesiuni de matchmaking menite să promoveze joint venture-uri și parteneriate tehnologice între întreprinderile indiene și cele românești.

Alte întâlniri pe care delegația indiană le-a avut în România:

La Ministerul Energiei, întâlnirea cu ministrul Bogdan Gruia Ivan a vizat oportunitățile de investiții și construirea unui parteneriat durabil pentru creștere verde.

La Ministerul Transporturilor, delegația s-a întâlnit cu secretarul de stat Horațiu Lucian Cosma, și a discutat oportunități de colaborare în domeniul dezvoltării infrastructurii, logisticii și conectivității între cele două țări.

Cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a discutat despre consolidarea legăturilor investiționale și industriale India – România.

India, o miză uriașă; analist: „Este noua Chină”

„Cele două părți au salutat, de asemenea, adoptarea Agendei Strategice UE–India 2025, care include printre priorități prosperitatea, sustenabilitatea, întărirea lanțurilor de aprovizionare și consolidarea securității economice globale. De altfel, relația Indiei cu Uniunea Europeană este una esențială, în contextul în care Uniunea Europeană este al doilea cel mai mare partener comercial al Indiei, reprezentând un comerţ cu mărfuri în valoare de 120 de miliarde EUR în 2024, sau 11,5% din comerțul total al Indiei”, mai menționează comunicatul Ministerului Economiei.

Ponderea UE în stocul de investiții străine directe în India a atins 140,1 miliarde de euro în 2023, în creştere faţă de 82,3 miliarde de euro în 2019. În sens invers, investițiile Indiei în Uniunea Europeană s-au ridicat la 10,2 miliarde de euro.

India este esențială nu doar pentru UE, ci și pentru SUA și toți marii jucători la nivel global, oferind o piață de desfacere imensă și fiind economia pentru care FMI a prognozat cele mai mari creșteri în următorii ani.

Estimările FMI pentru India indică o creștere economică de aproximativ 8-9%, cea mai rapidă din economiile emergente și dezvoltate.

Anul acesta, India a devenit a patra economie a lumii după PIB nominal, cu un PIB de 4.187,03 miliarde dolari, depășind Japonia, grație consumul (public și privat), precum și: serviciilor (în special a celor de IT, care au crescut semnificativ) și exporturilor de produse tehnologice, electronice și farmaceutice.

Raportată la venitul pe cap de locuitor însă, India nu este clasată nici măcar în top 100, ocupând locul 136 după PIB (nominal) și pe locul 125 după PPP.

China a fost mult timp motorul globalizării. Totul se mută acolo, devenise rezerva de producție a lumii, multe companii europene mergeau acolo și chiar exportau din China, nu mergeau doar pentru piața chineză. Dar acum economia Chinei rămâne fără vlagă pentru că vechiul model de a exporta ieftin nu mai funcționează. Țara care

pășește acum să preia rolul de lider în producția globală, mai exact în servicii globale, este India. Aș spune că India este cu adevărat noua Chină, cu multă forță, mult talent, multă ambiție să exporte produse, pe de o parte, să facă comerț. Are și companii puternice”, a declarat pentru Cronici CursdeGuvernare Frank-Jürgen Richter,

expert în strategii economice globale, fondator al think tank-ului Horasis și fost director la World Economic Forum pentru Asia.

Cursa multinaționalelor pentru piața indiană

Companiile multinaționale prezente în clasamentul Fortune 500 își orientează din ce în ce mai mult activitățile spre piața indiană.

Un studiu recent întocmit de Camera de Comerț Indo-Americană arată că 220 de companii din topul Fortune 500, din țări precum SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Japonia, Olanda, Coreea de Sud, Elveția, Canada, Suedia, etc., sunt prezente în India.

Acestea au investit în India în domenii diverse, precum:

industrie alimentară și băuturi (Coca Cola, Pepsi)

electrocasnice (Samsung, Philips, LG, Canon, Electrolux)

industria auto (General Motors, Ford, Toyota, Fiat, Hyundai, Bosh, Visteon, Renault, Volkswagen, Skoda, SaintGobain)

computere și software (IBM, Sun Microsystems, Honeywell)

industria farmaceutică (GlaxoSmithKline, Pfizer)

bunuri de consum (Unilever, Revlon, Loreal)

servicii financiare (Citigroup, HSBC, Ambro Bank, Price Water House Cooper, Standard Charterer)

asigurări (Allianz, Prudential)

tehnologie (Siemens, ABB, Alstom, Bombardier)

logistică (FedEx, UPS, DHL, TNT)

petrochimie și industria chimică (British Petroleum, Shell, BASF, Cairn).

Relațiile comerciale dintre România și India

India ocupă poziția 41 ca partener al României la exporturi (0,24%), se plasează pe locul 29 la importurile țării noastre (0,47%) și pe locul 21 în rândul țărilor cu care România înregistrează deficit comercial.

Comerțul României cu India a înregistrat în 2023 cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, situând India pe locul al doilea în ierarhia partenerilor comerciali ai României din Asia, înaintea Japoniei și Coreei de Sud.

Cu toate acestea, anul 2024 a consemnat o scădere de 39% a schimburilor comerciale bilaterale, care au totalizat 1,059 miliarde USD. Exporturile s-au situat la 291,64 milioane USD (-16,1%), iar importurile la 768,07 milioane USD (-44,7%).

Deficitul comercial al României, pe această relaţie, s-a cifrat la -476,43 milioane USD (în descreștere cu 54,4% faţă de 2023):

La 31 martie 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, se constată menținerea trendului descendent al valorii comerțului bilateral în asamblul său, cu o valoare a acestuia de 217,2 milioane USD (-15,6%), din care exporturile s-au situat la 59,4 milioane USD (-20%), iar importurile la 157,8 milioane USC (13,8%).

România a înregistrat o balanță comercială negativă de 98,5 milioane USD, în scădere față de trimestrul I /2024, cu 10 milioane euro.

Importurile

Principalele categorii de produse exportate de România în India, în semestrul I 2025:

maşini, echipamerite și dispozitive mecanice (59,4%);

metale de bază şi produse din metal (9,4%);

Instrumente şi aparatură optică (9,3%);

produse minerale (7,5%);

produse din material plastic şi cauciuc (6,3%);

materiale textile (3,8%);

lemn şi produse din lemn (1,2%);

articole din piatră (0,6%);

vehicule și echipamente de transport (1%); produse chimice (0,9%).

Top 10 mărfuri importate de România din India (cu o pondere cumulată de 40,7% din totalul importului românesc din India), clasificate la patru cifre în Sistem Armonizat (SA) și ponderea lor în total import din India:

plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau acoperit (7%);

uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (6,4%);

produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate (6%);

medicamente constituite prin amestecarea sau nu a compușilor (3,7%);

tutunuri brute (3,4%);

produse laminate plate din alte oțeluri (3,1%);

alte motoare și mașini motrice (3,1%); %);

anvelope pneumatice noi, din cauciuc (2,9%);

părți și accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 (2,7%);

tricouri și maieuri tricotate (2,4%).

În topul mărfurilor exportate se regăsesc rulmenții (20,5%), tablourile și panourile electrice (11,9%), uleiurile din petrol, din materiale bitum, altele decât brute (7,5%), aparatele electrice pentru telefonie și telegrafie (6,3%) și instrumentele pentru analize fizice sau chimice (5,6%).

Top 10 mărfuri exportate de România către India, clasificate la patru cifre în Sistem Armonizat (SA) și ponderea lor în total export spre India. Ponderea cumulată a top 10 mărfuri în totalul exportului românesc către piața indiană a fost de 60,2%:

rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu role-ace (18,2%);

tablouri, panouri, console, pupitre, cabinete, alte suporturi (11,8%);

aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie (7,3%);

uleiuri din petrol, din minerale bituminoase, altele decât brute (benzine, motorine) (5,8%); instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (4,8%); %);

părți destinate poz. nr. 85.35,85.36 sau 85.37 (3,3%);

instrumente, aparate și mașini de măsura sau de control (2,5%);

schimbatori de ioni pe baza de polimeri (2,3%);

circuite integrate și micromontaje (2,3%); motoare și generatoare electrice (2%).

