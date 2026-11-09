România pregătește lansarea RoBOOST – fond de investiții de 100 mil. €, și participă la mecanismul european Tech Champions, care vizează mobilizarea a 80 mld. €

România pregătește lansarea fondului de fonduri RoBOOST, pentru care Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro, și participă la inițiativa europeană European Tech Champions Initiative 2.0 (ETCI 2.0), care urmărește mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro pentru companiile tehnologice inovatoare din Europa.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, la Concordia Summit 2026, că autoritățile pregătesc mai multe instrumente de finanțare împreună cu BID și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), inclusiv mecanisme prin care fondurile de pensii să poată direcționa mai mult capital către investiții private.

„Am reușit, împreună cu ASF, să generăm în planul de relansare economică o chestiune foarte importantă. Acolo am dat responsabilitatea BID, s-au creat fonduri de investiții, s-au alăturat unor fonduri de investiții, iar fondurile de pensii pot să participe cu un procent mai mare în aceste fonduri de investiții create de BID. Este un prim pas și n-a fost ușor”, a afirmat ministrul Finanțelor.

Unul dintre proiectele importante este RoBOOST, fondul de fonduri construit de BID în parteneriat cu Fondul European de Investiții (EIF), parte a Grupului Băncii Europene de Investiții. Memorandumul de înțelegere pentru crearea mecanismului a fost semnat la 1 iulie 2026, iar BID are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro.

Fondul este destinat extinderii accesului la finanțare pentru start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii și companii românești aflate în diferite etape de dezvoltare. Prin mecanismul de tip „fond de fonduri”, capitalul public și cel instituțional urmează să fie direcționate către fonduri de private equity și venture capital, care vor investi ulterior în companii.

În etapele următoare, BID și EIF trebuie să încheie acordul bilateral pentru constituirea fondului, iar EIF va selecta intermediarii financiari, respectiv fondurile de investiții care vor primi capital pentru a investi în companiile eligibile. Nazare a precizat că proiectul este în lucru de la începutul anului și că lansarea depinde de parcurgerea criteriilor și etapelor solicitate de Fondul European de Investiții.

„Să știți că noi lucrăm la acest RoBOOST cam de la începutul anului. Nu e un lucru foarte ușor de construit, există niște criterii pe care Fondul European de Investiții le are, pași obligatorii pe care trebuie să îi parcurgem, dar, în mod cert, e un prim pas. Și trebuia să-l facem. Trebuia să-l facem de mult mai demult. Suntem cu mult în urma țărilor din zonă în această privință. Sper că până la finalul anului, cel târziu începutul anului viitor, să putem să demarăm RoBOOST, care este construit cu bani salvați din PNRR”, a declarat ministrul, la Concordia Summit 2026.

ETCI 2.0: România participă la mecanismul european care vizează mobilizarea a 80 de miliarde de euro

Un alt instrument în care România este implicată, în premieră, este European Tech Champions Initiative 2.0, inițiativă lansată de Grupul Băncii Europene de Investiții, împreună cu guvernele celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și investitori instituționali privați.

Programul urmărește atragerea unor contribuții de până la 15 miliarde de euro, care să permită mobilizarea unor investiții totale de până la 80 de miliarde de euro pentru peste 1.500 de companii tehnologice europene aflate în faza de extindere.

Grupul BEI a anunțat că va investi până la 1,25 miliarde de euro în fond, iar inițiativa va sprijini atât fonduri europene de mari dimensiuni, de peste un miliard de euro, cât și fonduri medii de creștere, de peste 300 de milioane de euro.

ETCI 2.0 reprezintă a doua etapă a European Tech Champions Initiative, program lansat în 2023 pentru a reduce deficitul de finanțare al companiilor tehnologice europene care au depășit faza de start-up și au nevoie de capital pentru a deveni jucători internaționali.

România s-a numărat printre primele state care au susținut inițiativa, potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor. Participarea la mecanism ar urma să faciliteze accesul companiilor tehnologice românești la fonduri de creștere și la capitalul necesar extinderii pe piețele internaționale.

„ETCI 2.0 va sprijini dezvoltarea a peste 100 de fonduri de investiții, va extinde finanțarea către fonduri de creștere și își propune să mobilizeze investiții pentru peste 1.500 de companii tehnologice europene”, a transmis Alexandru Nazare în contextul lansării inițiativei.

Printre investitorii instituționali care și-au anunțat participarea la ETCI 2.0 se numără Danske Bank, AltamarCAM, Banco Santander, BBVA, Azimut Holding, Green Arrow Capital și Fundația Compagnia di San Paolo.

Noua etapă extinde și posibilitatea participării investitorilor instituționali privați, inclusiv a fondurilor de pensii, asigurătorilor și băncilor, printr-o platformă dedicată investițiilor în companii tehnologice europene.

BID și EIF pot extinde parteneriatul către inițiative europene

Legătura dintre RoBOOST și ETCI 2.0 apare și în memorandumul semnat de BID și EIF pentru crearea fondului românesc. Documentul prevede posibilitatea extinderii colaborării către programe paneuropene în domeniul tehnologiei, precum ETCI 2.0, dar și în domeniul apărării și securității cibernetice, prin DEF 2.0.

Prin RoBOOST, România urmărește dezvoltarea pieței interne de fonduri de private equity și venture capital, în timp ce ETCI 2.0 oferă acces la un mecanism european de finanțare pentru companiile tehnologice cu potențial de creștere internațională.

Ministrul Nazare: Investițiile private pot declanșa creșterea economică

Ministrul Finanțelor consideră că dezvoltarea pieței de capital și a fondurilor de investiții trebuie să devină o prioritate, pentru a crește ponderea capitalului privat în finanțarea economiei.

„Cred că trebuie să fim mult mai ambițioși când ne uităm la piața de capital și la întregul ecosistem al fondurilor de investiții, astfel încât să stimulăm investițiile private”, a declarat Nazare la Concordia Summit.

„Pentru că, în realitate, investițiile private sunt cele care pot declanșa această creștere economică despre care noi tot vorbim. Nu cele publice. Și cele publice sunt importante, dar cele private sunt cele mai importante”, a subliniat ministrul.

În acest context, autoritățile discută cu ASF posibilitatea creșterii finanțărilor provenite din fondurile de pensii către investiții private.

„În același timp, cred că putem să ne uităm mai mult în această zonă și avem discuții cu ASF, în cadrul planului de relansare economică, pentru mai multe finanțări din zona fondurilor de pensii către noi investiții private”, a afirmat Alexandru Nazare.

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