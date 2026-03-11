Ultima sută de metri pe PNRR: Calendarul Guvernului include o ultimă cerere de plată de 8,8 mld. euro. Când va fi depusă

Cererea de plată nr. 6 din PNRR va avea o valoare totală de aproximativ 8,8 miliarde de euro și va fi depusă în trimestrul al treilea din 2026, potrivit documentelor Ministerului de Finanțe.

Acesta va fi ultima cerere de plată din PNRR-ul României și va include 151 de jaloane și ținte, cu o valoare totală de 3.743.975.225 euro din componenta de granturi și 5.081.154.428 euro din componenta de împrumuturi.

Depunerea acestei cereri este planificată pentru trimestrul al treilea din 2026 și va viza reformele și investițiile finale din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF).

Până la data de 23 februarie 2026, banii încasați până acum din PNRR reprezintă doar jumătate din alocarea totală, redusă și așa de la o valoare aproximativă de 27 miliarde de euro. Derularea PNRR se încheie oficial la finalul lunii august 2026, cu toate că au existat discuții anul trecut cu privire la prelungirea programului de finanțare și reforme.

România a încasat până acum doar jumătate din banii din PNRR

Astfel, țara noastră a primit în total suma de 10.722.201.578 euro (din care 6.402.360.157 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4.319.841.421 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include pre-finanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2, și parțial pentru Cererea de plată nr. 3.

În același timp, Guvernul României estimează că va primi integral banii din cererea de plată nr. 4, de 2,62 miliarde de euro – care are doar jaloane din componenta de grant – cât și restanțele din cererea de plată 3. Cele două ar urma să fie cuplate și vom avea o plată unică din partea Comisiei Europene, astfel că vom depăși 3 miliarde de euro încasări din PNRR pe cererea 3 + cererea 44.

Totodată, potrivit Ministerului de Finanțe, cererea de plată nr. 5 va acoperi 28 de jaloane și ținte, iar depunerea este planificată pentru primul trimestru din 2026, din componenta de granturi, cu o valoare totală estimată de aproximativ 1.183.352.246 euro.

Guvernul ia în calcul, pentru acest an, și încasarea a 2,5 miliarde de euro ca pre-finanțare din programul SAFE, potrivit documentelor Ministerului Finanțelor.

Toate ministerele vor trimite un calendar de finalizare a proiectelor către MIPE

Stadiul implementării reformelor și investițiilor asumate de România prin PNRR a fost analizat vineri, la Palatul Victoria, într-o ședința de lucru convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan cu ministerele coordonatoare, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Această nouă reuniune de lucru a avut loc în contextul în care, la ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut ministerelor accelerarea ritmului de lucru și o mai bună coordonare pentru depășirea eventualelor blocaje de natură administrativă, potrivit Guvernului.

”A fost analizată în detaliu evoluția fiecărui proiect de reformă și de investiții din domeniile energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate, mediu și au fost identificate soluții pentru implementarea lor în termenele agreate cu reprezentanții Comisie Europene. Fiecare minister coordonator de reformă va transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene un calendar privind implementarea proiectelor, astfel încât, la nivelul Guvernului, să existe un tablou de bord, permanent actualizat, care să reflecte stadiul îndeplinirii fiecărui angajament. După finalizarea de către MIPE, acest tablou de bord va fi prezentat public”, a transmis vineri Guvernul.

În același timp, pentru proiectele de reformă care implică adoptarea unor proiecte de lege, pentru care este necesar votul Parlamentului, s-a stabilit ca ministerele inițiatoare să le promoveze în Guvern până în luna mai, iar după adoptare de către Executiv să fie transmise Legislativului cu solicitarea de a fi dezbătute și aprobate în procedură de urgență.

”În ceea ce privește celelalte reforme care necesită adoptare prin alt tip de act normativ, ministerele vor colabora strâns pentru elaborarea, avizare și acomodarea punctelor de vedere astfel încât acestea să fie aprobate în termenele stabilite. În ceea ce privește proiectele de investiții reconfirmate de miniștrii în exercițiu pentru a fi susținute prin PNRR, la nivelul Ministerului Finanțelor există și vor fi în continuare sumele aferente, respectiv co-finanțări și alte cheltuieli eligibile.

Ministerele vor continua să colaboreze strâns atât pe linie instituțională, cât și în relația cu contractorii pentru a accelera ritmul de lucru și a finaliza în bune condiții proiectele de reformă și investiții asumate prin PNRR”, a mai transmis Guvernul.

***